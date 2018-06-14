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Площадь пожаров в труднодоступных районах Сибири за сутки выросла более чем втрое

Сибирь
14 июня, 8:47 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 14, июня. /ТАСС

В зоне космомониторинга находятся 19 природных пожаров, 11 из них не тушатся, так как затраты на их ликвидацию могут превысить возможный ущерб

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© Светлана Павлова/ТАСС

МОСКВА, 14 июня. /ТАСС/. Площадь природных пожаров в труднодоступных районах Сибири - Иркутской области, Бурятии и в Забайкальском крае за сутки увеличилась более чем втрое - с 5 тыс. до 18 тыс. гектаров. Больше всего очагов возгораний в Приангарье, сообщили представители местных властей.

"В зоне космомониторинга (в отдаленной труднодоступной местности) находятся 19 природных пожаров, возникших из-за гроз, на 12 тыс. 802 га, покрытых лесом, и 2 тыс. 364 га на не лесной территории: 12 - в Бодайбинском районе, пять - в Катангском, два - в Мамско-Чуйском районе", - рассказали в правительстве Иркутской области.

Одиннадцать из этих пожаров не тушатся, так как затраты на их ликвидацию могут превысить возможный ущерб, кроме того, они не угрожают населенным пунктам или объектам экономики. В Бурятии таких возгораний, по данным регионального МЧС, три - на площади 200 га, в Муйском и Прибайкальском районах, они возникли также из-за гроз.

В Забайкалье по данным краевого Минприроды, зарегистрировано 17 лесных пожаров общей площадью свыше 3 тыс. га, большинство из них находятся на труднодоступной и удаленной местности в Каларском и Тунгиро-Олекминском районе.

За прошедшие сутки в Иркутской области удалось ликвидировать очаг площадью 0,8 га в Шелеховском военном лесничестве и природный пожар на 0,7 га в Ольхонском районе на землях ФГБУ "Заповедное Прибайкалье".

В настоящее время лесники Приангаья продолжают тушение трех лесных пожаров на 53 га, очаги возгораний они локализованы. В Бурятии тушат три возгорания на площади около 7 гектаров.

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