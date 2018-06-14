Ваш регион:
ЧМ-2018 по футболу
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 14.06:
$ 63.12
€ 74.14
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Сибирские расчеты систем С-300 подняты по тревоге в рамках учений

Сибирь
14 июня, 9:18 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 14, июня. /ТАСС

Военные проведут боевые стрельбы на полигоне Телемба в Бурятии

Поделиться
Материал из 1 страницы
Зенитная ракетная система С-300

Зенитная ракетная система С-300

© Виктор Драчев/ТАСС

МОСКВА, 14 июня. /ТАСС/. Расчеты зенитных ракетных систем С-300 подразделений войск противовоздушной обороны Центрального военного округа в Красноярском крае подняты по тревоге в рамках учений. Военные проведут боевые стрельбы на полигоне Телемба в Республике Бурятия, сообщили в четверг в пресс-службе округа.

"С-300 из Красноярского края сегодня подняты по тревоге, расчеты проведут боевые стрельбы на полигоне Телемба. Военнослужащие совершат марш комбинированным способом протяженностью около 2 тыс. км к месту розыгрыша практических действий в Бурятии. Зенитчики заступят на боевое дежурство по противовоздушной обороне назначенного позиционного района, сдадут зачеты на допуск к стрельбам", - сказали в пресс-службе.

В ходе учений будет разыграно несколько тактических эпизодов по прикрытию объектов от массированного ракетного авиационного удара на фоне сложной помеховой обстановки.

"Налет условного противника будут имитировать сверхзвуковые ракеты-мишени "Армавир", "Бекас" и "Пищаль", обладающие скоростными характеристиками и траекторией полета реальных крылатых ракет и самолетов", - добавили в пресс-службе.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Бурятия Красноярский край
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Инфографика
Чем заняться на праздниках в Новосибирске
Зимние курорты Сибири
Спортивный комплекс «Аист» в Свердловской области
Как выросли цены в Новосибирской области
События 2018
Чего ждать в июне
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Биография Станислава Говорухина
2
Умер Станислав Говорухин
3
В "Нафтогазе" заявили, что Киев не пытается сохранить транзит российского газа любой ценой
4
Пресс-секретарь Говорухина опровергла информацию о его смерти
5
Помощь президента: что менялось в жизни россиян после обращения на "Прямую линию"
6
Рябков: Россия считает преждевременным начинать процесс всеобщего ядерного разоружения
7
Движение на улицах Москвы перекроют в связи с празднованием Ураза-байрам
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
источников много
ГЛАВНЫЙ ОДИН
Читайте ТАСС в Яндекс.Новости