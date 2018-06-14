Сибирские расчеты систем С-300 подняты по тревоге в рамках учений

МОСКВА, 14 июня. /ТАСС/. Расчеты зенитных ракетных систем С-300 подразделений войск противовоздушной обороны Центрального военного округа в Красноярском крае подняты по тревоге в рамках учений. Военные проведут боевые стрельбы на полигоне Телемба в Республике Бурятия, сообщили в четверг в пресс-службе округа.

"С-300 из Красноярского края сегодня подняты по тревоге, расчеты проведут боевые стрельбы на полигоне Телемба. Военнослужащие совершат марш комбинированным способом протяженностью около 2 тыс. км к месту розыгрыша практических действий в Бурятии. Зенитчики заступят на боевое дежурство по противовоздушной обороне назначенного позиционного района, сдадут зачеты на допуск к стрельбам", - сказали в пресс-службе.

В ходе учений будет разыграно несколько тактических эпизодов по прикрытию объектов от массированного ракетного авиационного удара на фоне сложной помеховой обстановки.

"Налет условного противника будут имитировать сверхзвуковые ракеты-мишени "Армавир", "Бекас" и "Пищаль", обладающие скоростными характеристиками и траекторией полета реальных крылатых ракет и самолетов", - добавили в пресс-службе.