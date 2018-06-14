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СК проводит проверку по факту обрушения на руднике в Алтайском крае

Сибирь
14 июня, 9:36 UTC+3 БАРНАУЛ БАРНАУЛ 14, июня. /ТАСС

В результате ЧП погиб один шахтер, еще один пострадал

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БАРНАУЛ, 14 июня. /ТАСС/. Следствие проводит проверку по факту обрушения породы на Корбалихинском руднике в Алтайском крае, в результате которого погиб один шахтер, еще один пострадал. Об этом ТАСС сообщили в четверг в региональном управлении Следственного комитета.

"Вечером 13 июня на Корбалихинском руднике в Змеиногорском районе произошло обрушение горной породы - под завалами оказались два проходчика. Спасателям удалось извлечь потерпевших из-под завала, однако 34-летнего сотрудника спасти не удалось - от полученных травм он скончался на месте происшествия. По данному факту проводится доследственная проверка", - сказали в ведомстве.

Следователям предстоит выяснить обстоятельства инцидента, дать оценку действиям лиц, ответственных за безопасность при ведении горных и иных работ.

Как сообщалось ранее, сообщение об обрушении в шахте поступило в 22:35 по местному времени (18:35 мск) среды. Аварийно-спасательные работы были завершены в четверг в 05:50 (01:50 мск).

Корбалихинский рудник принадлежит компании "Сибирь-Полиметаллы" (входит в Уральскую горно-металлургическую компанию). "Сибирь-Полиметаллы" осваивает в Алтайском крае пять месторождений полиметаллических руд с высоким содержанием меди, цинка, свинца, драгоценных металлов. В полиметаллических рудах Корбалихинского месторождения преобладает цинк, также содержатся медь, свинец, золото, серебро.

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