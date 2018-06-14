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В Кемерове начали разбирать стихийный мемориал у сгоревшего ТЦ "Зимняя вишня"

Сибирь
14 июня, 9:28 UTC+3 КЕМЕРОВО КЕМЕРОВО 14, июня. /ТАСС

Игрушки, которые приносили к мемориалу, планируется распределить по детским домам и малоимущим семьям региона

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© Данил Айкин/ТАСС

КЕМЕРОВО, 14 июня. /ТАСС/. Разбор стихийного мемориала у торгового центра "Зимняя вишня", появившегося сразу после пожара, унесшего жизни 60 человек, начался в Кемерове, сообщили в четверг ТАСС в Кузбасской митрополии.

"Пока работы ведутся по разбору самого мемориала для того, чтобы понять, какие игрушки в дальнейшем пригодны для того, чтобы распределить их по детским домам, малоимущим семьям или социальным учреждениям нашего региона, куда они будут переданы", - сказал собеседник агентства.

Он также пояснил, что в Русской православной церкви существует традиция, согласно которой вещи, принадлежащие и посвященные умершему, являются не только сохранением доброй памяти о нем, но и милостыней для нуждающихся, которые будут молиться об усопшем.

Ранее замглавы города Олег Коваленко сообщил журналистам, что местные химчистки готовы почистить игрушки бесплатно.

Пожар в "Зимней вишне" произошел 25 марта, погибли 60 человек. Уже на следующее утро у ТЦ появился стихийный мемориал, жители и гости города стали приносить свечи, цветы и игрушки. Мемориал все это время охранялся, за порядком, в том числе, следили волонтеры, а также священники проводили поминальные службы.

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