Врио губернатора Омской области примет участие в выборах главы региона

ОМСК, 14 июня. /ТАСС/. Врио губернатора Омской области Александр Бурков в четверг объявил о намерении участвовать в выборах главы региона, которые состоятся в сентябре.

"Да, на самом деле я принял [это] решение еще 9 октября (когда был назначен врио губернатора - прим. ТАСС)", - сказал Бурков в Омске на региональном форуме "Моя малая Родина", отвечая на вопрос председателя омского Заксобрания Владимира Варнавского, примет ли он участие в выборах.

Президент России Владимир Путин 9 октября 2017 года принял отставку 54-летнего губернатора Омской области Виктора Назарова. Исполняющим обязанности главы региона был назначен 50-летний депутат Госдумы от Свердловской области, член фракции "Справедливой России" Александр Бурков.

Досрочные выборы главы Омской области назначены на 9 сентября, единый день голосования. 17 мая региональное Заксобрание приняло изменения в закон о выборах губернатора, которые дают возможность претендовать на этот пост самовыдвиженцам.