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Кадеты из Тувы впервые прошли курсы горной подготовки в Саянах

Сибирь
14 июня, 9:58 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 14, июня. /ТАСС

Сообщается, что они обучились навыкам преодоления скалистых участков местности различной сложности с использованием альпинистского снаряжения

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© Пресс-служба Центрального военного округа

МОСКВА, 14 июня. /ТАСС/. Воспитанники Кызылского президентского кадетского училища (Тува) впервые прошли курс горной подготовки в учебном центре "Ергаки" в предгорьях Саян в Красноярском крае. Об этом в четверг сообщили в пресс-службе Центрального военного округа.

"В ходе занятий по горной подготовке, которые для воспитанников президентского кадетского училища из Кызыла проводились впервые, кадеты обучились навыкам преодоления скалистых участков местности различной крутизны и сложности с использованием альпинистского снаряжения. Опытные инструкторы с детьми организовали переправу через горную реку Баксан. Воспитанники совершили восхождение на вершину высотой почти 1000 метров по скальным и ледовым траверсам Саян", - сказали в пресс-службе.

Занятия продолжались восемь дней, к ним привлекли почти 50 воспитанников.

Кызылское президентское кадетское училище образовано 6 сентября 2014 года. Открытие приурочено к торжествам к столетию единения Тувы и России. Это единственное президентское кадетское училище, в котором учатся мальчики и девочки. За пять лет состав училища вырос в четыре раза, на начало года в Кызыле обучаются 295 воспитанников.

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