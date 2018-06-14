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Власти Бурятии обяжут пассажиров маломерных судов надевать спасательные жилеты

Сибирь
14 июня, 10:00 UTC+3 УЛАН-УДЭ УЛАН-УДЭ 14, июня. /ТАСС

Внесение изменений по ужесточению правил безопасности на воде произошло по инициативе республиканского ГУ МЧС

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УЛАН-УДЭ, 14 июня. /ТАСС/. Пассажиры маломерных судов, курсирующих в акватории Байкала и рек на территории Бурятии, будут обязаны надевать спасательные жилеты - соответствующие требования пропишут в местных нормативных актах. Об этом сообщил журналистам в четверг начальник отдела безопасности людей на водных объектах ГУ МЧС по Бурятии - главный государственный инспектор региона по маломерным судам Игорь Солодимов.

"У нас на согласовании по изменению два региональных постановления - 251-е (постановление правительства Бурятии об утверждении Правил охраны жизни людей на водных объектах в Республике Бурятия - прим. ТАСС) и 183-е (Об утверждении правил пользования водными объектами для плавания на маломерных судах в Республике Бурятия - прим. ТАСС). Обяжем всех граждан, которые находятся на маломерных судах, быть в спасательных жилетах", - сказал Солодимов.

Он отметил, что внесение изменений по ужесточению правил безопасности на воде - инициатива республиканского ГУ МЧС. "В ближайшее время документы будут подписаны", - уточнил представитель главка.

Кроме того, Солодимов сообщил, что после инцидента в Волгограде, где в результате столкновения катамарана с баржей 11 июня погибли 11 человек, в Бурятии будут проводиться дополнительные проверки судовладельцев, в том числе на всех имеющихся 22 стоянках. "Как и во всех главных управлениях МЧС, будет дополнительно проводится проверка. Кроме того, у нас все суда раз в пять лет проходят техническое освидетельствование, где проверяется их состояние, оснащенность спасательными жилетами", - пояснил Солодимов.

В целом, по его словам, с каждым годом судовладельцы в Бурятии становятся все более дисциплинированными и законопослушными, а чаще всего из нарушений фиксируется отсутствие жилетов. "Еще нюанс - катание на шайбах, бананах, парашютах на воде мы проверяем. Если выявляются тут нарушения, сообщаем в прокуратуру", - добавил Солодимов.

Представитель ГУ МЧС порекомендовал самим гражданам также заботиться о своей безопасности и перед выходом на воду на том или ином плавсредстве проверять наличие лицензии на перевозку, интересоваться наличием спасательных средств.

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