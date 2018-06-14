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Кемеровский суд 15 июня рассмотрит жалобы на арест двух фигурантов дела о пожаре в ТЦ

Сибирь
14 июня, 10:07 UTC+3 КЕМЕРОВО КЕМЕРОВО 14, июня. /ТАСС

Сообщается, что поступили апелляционные жалобы от бывшего начальника ГУ МЧС по региону Александра Мамонтова и экс-главы областной инспекции государственного строительного надзора Танзили Комковой

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КЕМЕРОВО, 14 июня. /ТАСС/. Кемеровский областной суд 15 июня рассмотрит жалобы на арест от бывшего начальника ГУ МЧС по региону Александра Мамонтова и экс-главы областной инспекции государственного строительного надзора Танзили Комковой, сообщается в четверг на сайте суда.

"Поступили апелляционные жалобы Комковой Т. К. и ее адвоката на постановление Центрального районного суда г. Кемерово от 24.05.2018 о продлении срока содержания под стражей и апелляционные жалобы Мамонтова А. С. и его адвоката на постановление Центрального районного суда г. Кемерово от 28.05.2018, которым была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Судебные заседания назначены на 15 июня 2018 года", - говорится в сообщении.

Пожар в ТЦ "Зимняя вишня" произошел 25 марта 2018 года, погибли 60 человек. Расследуется уголовное дело, обвиняемыми по которому проходят десять человек.

Как сообщалось ранее, Мамонтов вместе с начальником отдела областного главка МЧС Григорием Терентьевым были задержаны в конце мая. Суд избрал им меру пресечения в виде ареста до 25 июля, защита обвиняемых подала апелляции. Дата рассмотрения жалобы Терентьева пока не назначена.

Восемь других фигурантов дела, в том числе Комкова, были арестованы в конце марта - начале апреля на 2 месяца. Суд продлил им арест еще на 3 месяца. Кемеровский областной суд 9 июня рассмотрел четыре жалобы на это решение, но оставил его в силе. Арест также обжалует защита начальника караула пожарно-спасательной части № 2 Сергея Генина, дата рассмотрения апелляции еще не определена.

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