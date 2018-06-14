Более 30 участков подтоплено в пригороде Барнаула во вторую волну паводка

БАРНАУЛ, 14 июня. /ТАСС/. Вторая волна паводка подтопила 34 приусадебных участка в пригороде Барнаула - поселке Затон. До критической отметки на Оби остается 2 см, сообщили в четверг ТАСС в пресс-службе главка МЧС по Алтайскому краю.

"До критической отметки [540 см] остается 2 см, спускается вода с гор по реке, идут дожди. В Затоне подтоплены 34 приусадебных участка, в дома пока вода не зашла, эвакуация населения не проводилась. Объездная дорога на остров Шубенский перекрыта - произошел перелив воды через нее, транспортное сообщение осуществляется по понтонному мосту. В поселке ведется постоянный мониторинг ситуации, работает оперативная группа, идет регулярное информирование населения о паводковой обстановке, работает система громкого вещания", - сказали в МЧС.

Затон готовится к подтоплению каждый год - в 2014 году вода в поселке у реки Оби поднялась до 752 см, превысив рекордный уровень 1969 года в 737 см. Население поселка - 2390 человек.

Еще одна опасная точка на данный момент - поселок Сростки Бийского района. Там при критическом уровне подтопления в 530 см на утро 14 июня вода находится на отметке 520 см, подтопленных домов и участков пока нет. На месте также работает оперативная группа, ситуация отслеживается.

Как сообщалось ранее, в 2014 году два региона Алтая пережили сильнейшее за последние 50 лет наводнение, ущерб превысил 10 млрд рублей. В 2018 году первая волна паводка в Республике Алтай прошла спокойно, в Алтайском крае паводок нанес ущерб более 21 тыс. жителей в 217 населенных пунктах, в регионе вводили режим ЧС.