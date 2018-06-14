Ваш регион:
ЧМ-2018 по футболу
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 14.06:
$ 63.12
€ 74.14
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Более 30 участков подтоплено в пригороде Барнаула во вторую волну паводка

Сибирь
14 июня, 10:10 UTC+3 БАРНАУЛ БАРНАУЛ 14, июня. /ТАСС

По данным МЧС, в дома пока вода не зашла, эвакуация населения не проводилась

Поделиться
Материал из 1 страницы

БАРНАУЛ, 14 июня. /ТАСС/. Вторая волна паводка подтопила 34 приусадебных участка в пригороде Барнаула - поселке Затон. До критической отметки на Оби остается 2 см, сообщили в четверг ТАСС в пресс-службе главка МЧС по Алтайскому краю.

"До критической отметки [540 см] остается 2 см, спускается вода с гор по реке, идут дожди. В Затоне подтоплены 34 приусадебных участка, в дома пока вода не зашла, эвакуация населения не проводилась. Объездная дорога на остров Шубенский перекрыта - произошел перелив воды через нее, транспортное сообщение осуществляется по понтонному мосту. В поселке ведется постоянный мониторинг ситуации, работает оперативная группа, идет регулярное информирование населения о паводковой обстановке, работает система громкого вещания", - сказали в МЧС.

Затон готовится к подтоплению каждый год - в 2014 году вода в поселке у реки Оби поднялась до 752 см, превысив рекордный уровень 1969 года в 737 см. Население поселка - 2390 человек.

Еще одна опасная точка на данный момент - поселок Сростки Бийского района. Там при критическом уровне подтопления в 530 см на утро 14 июня вода находится на отметке 520 см, подтопленных домов и участков пока нет. На месте также работает оперативная группа, ситуация отслеживается.

Как сообщалось ранее, в 2014 году два региона Алтая пережили сильнейшее за последние 50 лет наводнение, ущерб превысил 10 млрд рублей. В 2018 году первая волна паводка в Республике Алтай прошла спокойно, в Алтайском крае паводок нанес ущерб более 21 тыс. жителей в 217 населенных пунктах, в регионе вводили режим ЧС.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Алтайский край Паводок в Сибири
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Инфографика
Чем заняться на праздниках в Новосибирске
Зимние курорты Сибири
Спортивный комплекс «Аист» в Свердловской области
Как выросли цены в Новосибирской области
События 2018
Чего ждать в июне
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
В "Нафтогазе" заявили, что Киев не пытается сохранить транзит российского газа любой ценой
2
Умер Станислав Говорухин
3
Пресс-секретарь Говорухина опровергла информацию о его смерти
4
Биография Станислава Говорухина
5
Рябков: Россия считает преждевременным начинать процесс всеобщего ядерного разоружения
6
Помощь президента: что менялось в жизни россиян после обращения на "Прямую линию"
7
Движение на улицах Москвы перекроют в связи с празднованием Ураза-байрам
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
источников много
ГЛАВНЫЙ ОДИН
Читайте ТАСС в Яндекс.Новости