Структура Росатома построит в Иркутске радиологический центр для лечения онкобольных

МОСКВА, 14 июня. /ТАСС/. Новый радиологический корпус Восточно-Сибирского онкологического центра построят в Иркутске в течение четырех лет, соответствующее соглашение подписали "Русатом Хэлскеа" (интегратор госкорпорации "Росатом" в области радиационных технологий в медицине) и правительство Иркутской области, говорится в сообщении Росатома.

Согласно подписанному документу, АО "Русатом Хэлскеа" выступит в качестве концессионера и, помимо строительства, оснастит новый корпус специализированным оборудованием, подготовит персонал и введет центр в эксплуатацию. Операционное управление работой центра на протяжение всего срока действия концессионного соглашения (15 лет) берет на себя "Русатом Хэлскеа".

"Предполагается, что основная часть медицинских услуг жителям Иркутской области будет оказываться в рамках программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи за счет средств фонда обязательного медицинского страхования (ОМС)", - говорится в сообщении.

Помимо отделения радиотерапии, оснащенного гамма-терапевтическими комплексами для контактной и дистанционной лучевой терапии, линейными ускорителями электронов, а также широким спектром диагностического оборудования для предлучевой подготовки пациентов, в составе нового радиологического корпуса появится полноценное отделение радионуклидной диагностики. Для наработки радиофармпрепаратов планируется создание на базе центра циклотронно-радиохимического комплекса.

"Центр будет оснащен современной медицинской техникой, позволяющей не только выявлять онкологические заболевания у пациентов на ранней стадии, но и оказывать высокоэффективную терапевтическую помощь, что в комплексе существенно сократит смертность и повысит качество жизни онкологических больных в Иркутской области", - отмечается в сообщении со ссылкой на слова генерального директора АО "Русатом Хэлскеа" Дениса Чередниченко.

Инвестиции

Росатом в лице управляющей компании АО "Русатом Хэлскеа" инвестирует в проект около 2,7 млрд руб., вложения со стороны правительства Иркутской области на стадии создания проекта составят 2,4 млрд рублей.

Общая стоимость радиологического корпуса оценивается около 5,1 миллиардов рублей.

Построить центр и ввести его в эксплуатацию планируется укоренными темпами - к середине 2022 года.

"Русатом Хэлскеа" учреждено компанией АО "Атомэнергопром" в составе госкорпорации "Росатом" для целей развития производства оборудования и радионуклидной продукции для ядерной медицины и медицинской радиологии, а также промышленного оборудования на основе радиационных технологий. Стратегической задачей АО "Русатом Хэлскеа" является организация и интеграция производственных мощностей для создания полноценного внутреннего рынка современного высокотехнологического оборудования и инновационной радионуклидной продукции и радиофармпрепаратов на их основе для ядерной медицины и медицинской радиологии, а также современного промышленного оборудования на основе радиационных технологий с последующим продвижением конкурентоспособной продукции за рубеж.