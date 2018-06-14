Сибирская генерирующая компания выделит 1,7 млрд руб. на ремонт ТЭЦ Новосибирска в 2018 г.

НОВОСИБИРСК, 14 июня. /ТАСС/. Сибирская генерирующая компания (СГК) планирует направить свыше 1,7 млрд рублей на ремонтные работы на основных тепловых электростанциях Новосибирска в этом году. Об этом в четверг в пресс-центре ТАСС в Новосибирске сообщил начальник управления ремонтов новосибирского филиала компании Вадим Бургардт.

"На 2018 год запланирован ремонт на ориентировочную сумму в 1 млрд 700 млн руб. по объектам генерации - это ТЭЦ-2, ТЭЦ-3, ТЭЦ-4, ТЭЦ-5 и Барабинская станция. Если распределять по направлениям затрат, то 1 млрд 400 руб. идет на ремонт оборудования, 200 млн - на ремонт зданий и сооружений, и около 100 млн - это диагностические и сервисные работы", - сказал Бургардт.

До конца года запланирован капитальный ремонт 12 единиц основного оборудования, в их числе котлоагрегаты, турбоагрегаты и турбогенераторы на всех ТЭЦ Новосибирска. По словам представителя СГК, в прошлом году было отремонтировано 13 объектов. По словам начальника департамента энергетики, жилищного и коммунального хозяйства мэрии Новосибирска Дмитрия Перязева, в текущем году ремонтная кампания в городе проходит в штатном режиме.

"Мы надеемся, что после Дня города (24 июня - прим. ТАСС) мы получим представление самой компании по мерам по инвестированию в теплосетевой комплекс Новосибирска", - уточнил Перязев.

В мэрии изучат предложенную концепцию развития теплосетевого комплекса города, после чего в схему теплоснабжения на 2019 год будут внесены корректировки. Новая схема после экспертной оценки будет вынесена на публичные слушания для всеобщего обсуждения. Принять ее планируют в конце июля - в начале августа, чтобы позже утвердить в Минэнерго как основание для развития новосибирской энергосистемы.

СГК - крупнейшая теплогенерирующая компания Сибири. Она обслуживает более 5 млн потребителей в шести регионах Сибирского федерального округа, общая протяженность сетей составляет более 9,6 тыс. км. Компания вырабатывает 23-25% всего тепла (23,9 тыс. Гкал/час) и электроэнергии (10,9 ГВт) в Сибири. СГК в феврале этого года приобрела 78% акций компании "Сибэко", которая на тот момент включала пять ТЭЦ на территории Новосибирской области, а также Бийскую ТЭЦ в Алтайском крае.