Три человека погибли и пятеро пострадали в ДТП с автобусом в Кемеровской области

МОСКВА, 14 июня. /ТАСС/. Три человека стали жертвами аварии с рейсовым автобусом и грузовиком в Кемеровской области, еще пять человек пострадали. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах региона.

"На автодороге Новый Каракан - Белово произошло столкновение грузового автомобиля и рейсового автобуса. В результате аварии погибли три человека и пятеро ранены", - сказал собеседник агентства. Пострадавшие доставлены в больницу для осмотра.

По словам источника, всего в автобусе находились 20 человек. Обстоятельства и причины аварии устанавливаются.