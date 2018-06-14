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Три человека погибли и пятеро пострадали в ДТП с автобусом в Кемеровской области

Сибирь
14 июня, 13:10 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 14, июня. /ТАСС

В автобусе находились 20 человек

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МОСКВА, 14 июня. /ТАСС/. Три человека стали жертвами аварии с рейсовым автобусом и грузовиком в Кемеровской области, еще пять человек пострадали. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах региона.

"На автодороге Новый Каракан - Белово произошло столкновение грузового автомобиля и рейсового автобуса. В результате аварии погибли три человека и пятеро ранены", - сказал собеседник агентства. Пострадавшие доставлены в больницу для осмотра.

По словам источника, всего в автобусе находились 20 человек. Обстоятельства и причины аварии устанавливаются.

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