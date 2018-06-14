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После ДТП с автобусом в Кемеровской области госпитализирована женщина

Сибирь
14 июня, 13:40 дата обновления: 14 июня, 14:03 UTC+3 КЕМЕРОВО КЕМЕРОВО 14, июня. /ТАСС

Всего в ДТП пострадали пять человек, трое погибли

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КЕМЕРОВО, 14 июня. /ТАСС/. Одна из пострадавших при столкновении грузовика и автобуса в Кемеровской области госпитализирована, сообщили ТАСС в четверг в городской больнице города Белово.

"Одна [женщина] госпитализирована, две амбулаторно пошли через травмпункт, две еще у нас - делаем снимки, обследуем", - сказали ТАСС в медицинском учреждении.

По словам собеседника агентства, женщину доставили в операционную, чтобы зашивать раны, "но пока не в реанимацию".

Правоохранительные органы проводят проверку по факту ДТП, сообщили ТАСС в прокуратуре региона.

"На место ДТП незамедлительно выехал прокурор Беловского района Сергей Красиков. Он находится на месте происшествия. Проверка [которая проводится по факту ДТП] находится на контроле прокурора района", - сказали в ведомстве.

Автобус НефАЗ и грузовик КамАЗ столкнулись на дороге Новый Каракан - Белово около 15:00 по местному времени (11:00 мск). Погибли водитель автобуса и два пассажира, сидевшие за ним.

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