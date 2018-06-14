Число госпитализированных после крупного ДТП с автобусом в Кузбассе возросло до трех

КЕМЕРОВО, 14 июня. /ТАСС/. Три пострадавших женщины при столкновении автобуса с грузовиком на дороге Новый Каракан - Белово в Кемеровской области госпитализированы, одну из них доставят в Ленинск-Кузнецкий на машине скорой помощи. Об этом сообщили ТАСС в Беловской городской больнице.

"Одну женщину забирают в Ленинск (Ленинск-Кузнецкий) на машине [скорой помощи], две остаются у нас. Та женщина, которую увозят в Ленинск, в [тяжелом] состоянии, остальные - средней тяжести", - сказали ТАСС в медицинском учреждении, уточнив, что еще две пострадавшие отпущены домой, их состояние удовлетворительное.

Рейсовый автобус "Нефаз" и грузовик "КамАЗ" столкнулись в четверг днем на автодороге Новый Каракан - Белово в Кемеровской области, в результате аварии погибли водитель автобуса и двое пассажиров, сидевших за ним, пять человек пострадали.

По факту ДТП проводится проверка. По предварительной информации источника в экстренных службах, один из участников ДТП нарушил правила и сместился к центру дороги, где произошло столкновение.

Автобусом управлял опытный водитель, сообщил ТАСС сотрудник диспетчерской службы автовокзала города Белово, входящего в "Кузбасспассажиравтотранс", которой принадлежит и попавший в ДТП автобус.

"Водитель был опытным", - сказал собеседник агентства. По данным источника в экстренных службах региона, водитель был 1959 года рождения.