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Число госпитализированных после крупного ДТП с автобусом в Кузбассе возросло до трех

Сибирь
14 июня, 14:51 UTC+3 КЕМЕРОВО КЕМЕРОВО 14, июня. /ТАСС

Еще двух пострадавших отпустили домой

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КЕМЕРОВО, 14 июня. /ТАСС/. Три пострадавших женщины при столкновении автобуса с грузовиком на дороге Новый Каракан - Белово в Кемеровской области госпитализированы, одну из них доставят в Ленинск-Кузнецкий на машине скорой помощи. Об этом сообщили ТАСС в Беловской городской больнице.

"Одну женщину забирают в Ленинск (Ленинск-Кузнецкий) на машине [скорой помощи], две остаются у нас. Та женщина, которую увозят в Ленинск, в [тяжелом] состоянии, остальные - средней тяжести", - сказали ТАСС в медицинском учреждении, уточнив, что еще две пострадавшие отпущены домой, их состояние удовлетворительное.

Рейсовый автобус "Нефаз" и грузовик "КамАЗ" столкнулись в четверг днем на автодороге Новый Каракан - Белово в Кемеровской области, в результате аварии погибли водитель автобуса и двое пассажиров, сидевших за ним, пять человек пострадали.

По факту ДТП проводится проверка. По предварительной информации источника в экстренных службах, один из участников ДТП нарушил правила и сместился к центру дороги, где произошло столкновение.

Автобусом управлял опытный водитель, сообщил ТАСС сотрудник диспетчерской службы автовокзала города Белово, входящего в "Кузбасспассажиравтотранс", которой принадлежит и попавший в ДТП автобус.

"Водитель был опытным", - сказал собеседник агентства. По данным источника в экстренных службах региона, водитель был 1959 года рождения.

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