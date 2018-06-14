Депутата омского заксобрания задержали по подозрению в мошенничестве

ОМСК, 14 июня. /ТАСС/. Депутат Законодательного собрания Омской области и председатель совета директоров ООО "Холдинговая компания "Акция" Сергей Калинин задержан по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере, сообщил ТАСС старший помощник прокурора Омской области Дмитрий Павленко. Сумма ущерба составляет 1,4 млрд рублей.

"Калинин задержан по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере, в настоящий момент фигурирует сумма ущерба в 1,4 млрд рублей. Завтра следственные органы планируют обратиться в суд за избранием меры пресечения", - рассказал Павленко.

Ни в прокуратуре, ни в следственном управлении подробности уголовного дела не раскрывают. Однако, по данным источника в правоохранительных органах, дело было возбуждено по факту завышения тарифов на транспортировку газа для населения в компании "Омскгоргаз", которая взаимно аффилирована с "ХК "Акция". Также 9 июня под домашний арест был помещен директор "Омскгазсетей" Александр Орлов.

Сергей Калинин три раза избирался депутатом Законодательного собрания Омской области, в настоящий момент он является председателем комитета по законодательству и местному самоуправлению.