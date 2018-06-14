Отдаленный лесной пожар вызвал сильное задымление в иркутском Бодайбо и поселках

ИРКУТСК, 14 июня. /ТАСС/. Комиссия по чрезвычайным ситуациям (КЧС) города Бодайбо (север Иркутской области) приняла решение о тушении лесного пожара, борьба с которым ранее не велась из-за отдаленности территории. Распространившийся в зоне космического мониторинга очаг вызвал сильное задымление в городе Бодайбо и поселках, где расположены многочисленные золотодобывающие предприятия, сообщили в четверг ТАСС в пресс-службе правительства региона.

"КЧС из-за сильного задымления в Бодайбо и районе приняла решение о тушении пожара, сегодня лесники приступили к борьбе с огнем. На место направлены 13 человек лесной охраны, через реку Витим в район очага переправлен бульдозер", - сказал сотрудник пресс-службы.

По его словам, лесникам в ближайшее время предстоит оценить масштаб стихии, после чего будет принято решение о необходимости увеличения сил и средств и привлечение авиации. "По данным космомониторинга, площадь пожара составляет более 1 тыс. га, но специалисты считают, что она гораздо меньше, и просто имеется сильное задымление", - уточнил собеседник агентства.

В свою очередь в администрации Бодайбо ТАСС сообщили, что возгорание от сухих гроз было зафиксировано около недели назад, и все это время его тушение не производилось по решению лесников, которое было аргументировано приказом Минприроды РФ от 8 октября 2015 года. Этот документ внес поправки в правила тушения лесных пожаров, позволяющие не тушить огонь в удаленных труднодоступных лесах, если эти пожары не угрожают населенным пунктам или объектам экономики, а также если предполагаемые затраты на тушение превышают прогнозируемый вред.

"При этом возможность задымления населенных пунктов от пожара не была учтена. Сейчас в городе обстановка достаточно тяжелая, населению рекомендуется по возможности не пребывать длительное время на воздухе", - отметил представитель администрации.

В пресс-службе ГУ МЧС по Иркутской области агентству сообщили, что спасатели готовы подключить авиацию к тушению лесных пожаров в Бодайбинском районе, однако "пока нам было сказано, что в этом нет необходимости". По словам сотрудника пресс-службы, спасатели совместно с представителями Роспотребнадзора и гидрометцентра отбирают пробы воздуха для контроля за содержанием в нем вредных веществ.