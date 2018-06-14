Уровень паводковых вод в пригороде Барнаула достиг критических 540 см

БАРНАУЛ, 14 июня. /ТАСС/. Вода в реке Обь в поселке Затон в пригороде города Барнаула Алтайского края за сутки поднялась на 2 см и достигла критической отметки в 540 см. В поселке подтоплены десять приусадебных участков, ожидается новый подъем воды, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

"В микрорайоне Затон уровень воды на Оби достиг критического - 540 см (за день поднялся на 2 см - прим. ТАСС), произошло подтопление десяти приусадебных участков с населением 16 человек, из них пятеро детей. Администрация ведет мониторинг ситуации, состояния дорог, население информируют о паводковой обстановке, функционирует система громкого вещания", - сообщили в ведомстве.

В микрорайоне дежурит группировка спасателей. Ранее сообщалось, что на утро 14 июня в Затоне были подтоплены 34 участка, однако, как пояснили ТАСС в ведомстве, паводковые воды подтопили десять из них, остальные подтопило грунтовыми водами, кое-где вода подошла к заборам.

Остается перекрыта объездная дорога на остров Шубинский из-за перелива воды через нее, транспорт едет по понтонному мосту. По данным администрации Барнаула, ожидается что в Затоне уровень воды может подняться до отметки 560-565 см.

Затон готовится к подтоплению каждый год - в 2014 году вода в поселке у реки Оби поднялась до 752 см, превысив рекордный уровень 1969 года в 737 см. Население поселка - 2390 человек. В селе Сростки Бийского района также дежурит группировка спасателей - в нем опасаются подъема воды в реке Катунь до опасных 530 см, однако пока вода спускается с гор вниз по реке, подъема не зафиксировано.

Как сообщалось ранее, в 2014 году два региона Алтая пережили сильнейшее за последние 50 лет наводнение, ущерб превысил 10 млрд рублей. В 2018 году первая волна паводка в Республике Алтай прошла спокойно, в Алтайском крае паводок нанес ущерб более 21 тыс. жителей в 217 населенных пунктах, в регионе вводили режим ЧС.