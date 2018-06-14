"Газпром" предупредил о предстоящем отключении газа основному поставщику тепла в Омске

ОМСК, 14 июня. /ТАСС/. Компания "Газпром межрегионгаз Омск" (дочернее общество ПАО "Газпром") уведомила правительство Омской области и мэрию Омска о полном отключении газа с 15 июня за многомиллионные долги трем теплоснабжающим организациям (ТСО), включая муниципальную "Тепловую компанию", по сетям которой горячей водой и теплом обеспечиваются более 90% потребителей Омска. Как сообщила пресс-служба компании, эти ТСО не предприняли никаких действенных мер для погашения задолженности, сумма которой превышает 500 млн рублей.

"Сегодня, 14 июня 2018 года, региональный поставщик газ - ООО "Газпром межрегионгаз Омск" - направил письма в правительство Омской области и мэрию города Омска, в которых проинформировал о полном ограничении подачи газа с 15 июня 2018 года в ряд котельных МП "Тепловая компания" Омска, ООО "Котельная "Первый кирпичный" и ОАО "ОКСК" за неисполнение обязательств по платежам", - уточнили в кампании.

В пресс-службе отметили, что задолженность у этих компаний сформировалась за период с апреля 2017 г. по апрель 2018 г. У "Тепловой компании" она составляет 431,9 млн рублей, у ОАО "ОКСК" - 46,3 млн рублей, у ООО "Котельная "Первый кирпичный" - 31,5 млн рублей. "До настоящего времени [с этими компаниями] конструктивного диалога не последовало, и действенных мер для погашения задолженности во избежание полного ограничения подачи газа эти три ТСО не предприняли", - рассказали в "Газпром межрегионгаз Омске".

По словам представителя компании, теплоснабжающие организации после отключения газа должны будут перейти на альтернативное топливо и продолжить оказывать услуги добросовестным потребителям, в частности, по подаче горячей воды. Получить комментарий мэрии Омска и регионального правительства по сложившейся ситуации ТАСС не удалось.

Муниципальное предприятие Омска "Тепловая компания" обеспечивает транспортировку тепловой энергии от 10 котельных города и четырех источников омского филиала ОАО "ТГК-11". Протяженность тепловых сетей компании, по которым обеспечивается теплоснабжение более 90 % потребителей города, составляет 1001 км.

В настоящий момент в Омской области температура воздуха составляет около 10 градусов тепла ночью и от +15 до +26 днем. Похолодание в ближайшее время не ожидается.