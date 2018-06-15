На ледоколе на севере Красноярского края выявили нарушения пожарной безопасности

КРАСНОЯРСК, 15 июня. /ТАСС/. Нарушение правил пожарной безопасности выявлено на ледоколе "Авраамий Звягин", находящемся в морском порту Дудинка на севере Красноярского края. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.

"Проверкой ледокола "Авраамий Завенягин", ошвартованного в морском порту Дудинка, выявлены нарушения требований пожарной безопасности, а также требований общих правил плавания и стоянки судов в морских портах Российской Федерации и на подходах к ним", - говорится в сообщении.

Как уточнили ТАСС в ведомстве, среди нарушений - хранение горючих материалов рядом с двигателями.

Ледокол "Авраамий Звягин" построен в 1984 году в Финляндии. Порт приписки судна - Дудинка.