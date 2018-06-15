В Иркутской области искусственно вызвали дождь, чтобы потушить пожар вблизи поселка

ИРКУТСК, 15 июня. /ТАСС/. Специалисты Авиалесохраны потушили с помощью искусственного дождя лесной пожар площадью 7 га в 15 км от поселка Тальяны Усольского района, сообщила в пятницу пресс-служба правительства региона.

"С самолета Ан-26, оснащенного подвесным оборудованием для размещения пиропатронов, которые содержат йодистое серебро, были выбраны и обстреляны подходящие кучевые облака. В результате через час над очагом огня прошел обильный дождь, и пожар был ликвидирован", - говорится в сообщении.

В этом году в Иркутской области искусственно вызвали осадки впервые. Метод был опробован в регионе летом 2017 года для борьбы с огненной стихией в отдаленных территориях.

По данным на утро пятницы, в иркутских лесах зарегистрированы шесть пожаров на общей площади 181 га: по два возгорания в Жигаловском и Киренском районах, по одному - в Катангском и Усть-Илимском.

В зоне космомониторинга (отдаленные и труднодоступные территории) находится 21 природный пожар, все они возникли из-за гроз в Бодайбинском, Катангском и Мамско-Чуйском районах, их общая площадь составляет 18 240 га. Региональные власти приняли решение не тушить эти пожары из- за их удаленности, однако на тушение одного очага, действующего в 11 км от города Бодайбо, направлен отряд лесников. Ранее сообщалось, что этот пожар вызвал сильное задымление в Бодайбо и близлежащих поселках.

Ситуация в Забайкалье, Бурятии и Якутии

Как сообщили ТАСС в пресс-службе Республиканского агентства лесного хозяйства (РАЛХ), на утро пятницы в Бурятии зарегистрирован один локализованный очаг, еще 5 лесных пожаров продолжают действовать в Прибайкальском и Северо-Байкальском районах. "Общая площадь действующих и локализованных очагов на сегодняшний день составляет около 180 га.", - уточнили в ведомстве.

Кроме того, на территории Бурятии под наблюдением 5 термоточек в Муйском и Северо-Байкальском районах в зоне космомониторинга (порядка 1,8 тыс. га, по данным ГУ МЧС по Бурятии), их тушение не производится.

В соседнем Забайкальском крае тайга горит в отдаленных северных Каларском и Тунгиро-Олекминском районах. На территории действуют 15 пожаров на общей площади около 4 тыс. га. Борьба с этими очагами также не ведется.

В Якутии, где, по данным ФГУП "Авиалесоохрана", действуют шесть лесных пожаров общей площадью свыше 5,7 тыс. га, режим чрезвычайной ситуации введен на территории Усть-Майского, Нюрбинского и Таттинского районов. Кроме того, особый противопожарный режим установлен на территории 14 муниципальных образований. В их числе и столица республики - Якутск. Посещение гражданами лесов категорически запрещено.