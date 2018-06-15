Врио главы Кузбасса отстранил от должности своего заместителя из-за недостроенной школы

КЕМЕРОВО, 15 июня. /ТАСС/. Врио губернатора Кемеровской области Сергей Цивилев отстранил от должности и.о. замгубернатора Александра Шнитко за неисполнение поручений по строительству новокузнецкой школы № 81, сообщили в пресс-службе администрация Кемеровской области в пятницу.
"За неисполнение поручений по строительству новокузнецкой школы № 81 Сергей Цивилев отстранил от должности и.о. замгубернатора Александра Шнитко. <...> Во время рабочей поездки в Новокузнецк 8 мая Сергей Цивилев посетил "пятилетний долгострой" и поручил завершить строительство школы до 11 января 2019 года - к II полугодию следующего учебного года. Тогда глава региона подчеркнул, что уже 1 сентября 2018 года необходимо ввести блок "А" - центральный блок школы", - сказали в пресс-службе.
По мнению Цивилева, Шнитко не смог взять под контроль процесс строительства и ремонтных работ и выполнить данные поручения. Врио губернатора также отстранил и.о. начальника Главного управления капитального строительства Кемеровской области Дмитрия Шоцкого. Цивилев поручил провести полную проверку действий официальных лиц, отвечающих за ввод этого объекта.
Это не первые перестановки в администрации региона. Как сообщалось, кадровые изменения начались после пожара в торговом центре "Зимняя вишня", где погибли 60 человек. 1 апреля ушел в отставку Аман Тулеев, возглавлявший регион с 1997 года, в этот же день врио губернатора был назначен Сергей Цивилев.
16 апреля он отправил в отставку коллегию администрации региона и уволил четырех вице-губернаторов, курировавших здравоохранение, сельское хозяйство, ЖКХ и взаимодействие с правоохранительными органами. Все остальные заместители с 16 апреля стали исполняющими обязанности до формирования нового состава коллегии областной администрации.
Позже были назначены и.о. замгубернатора по агропромышленном комплексу, ЖКХ, а также введена новая должность замгубернатора по взаимодействию с органами местного самоуправления, исполняющим обязанности заместителя по данному направлению стал Алексей Синицын, экс-спикер совета народных депутатов региона.