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Врио главы Кузбасса отстранил от должности своего заместителя из-за недостроенной школы

Сибирь
15 июня, 9:11 UTC+3 КЕМЕРОВО КЕМЕРОВО 15, июня. /ТАСС

По мнению Сергея Цивилева, Александр Шнитко не смог взять под контроль процесс строительства учебного заведения в Новокузнецке

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КЕМЕРОВО, 15 июня. /ТАСС/. Врио губернатора Кемеровской области Сергей Цивилев отстранил от должности и.о. замгубернатора Александра Шнитко за неисполнение поручений по строительству новокузнецкой школы № 81, сообщили в пресс-службе администрация Кемеровской области в пятницу.

"За неисполнение поручений по строительству новокузнецкой школы № 81 Сергей Цивилев отстранил от должности и.о. замгубернатора Александра Шнитко. <...> Во время рабочей поездки в Новокузнецк 8 мая Сергей Цивилев посетил "пятилетний долгострой" и поручил завершить строительство школы до 11 января 2019 года - к II полугодию следующего учебного года. Тогда глава региона подчеркнул, что уже 1 сентября 2018 года необходимо ввести блок "А" - центральный блок школы", - сказали в пресс-службе.

По мнению Цивилева, Шнитко не смог взять под контроль процесс строительства и ремонтных работ и выполнить данные поручения. Врио губернатора также отстранил и.о. начальника Главного управления капитального строительства Кемеровской области Дмитрия Шоцкого. Цивилев поручил провести полную проверку действий официальных лиц, отвечающих за ввод этого объекта.

О перестановках в регионе

Это не первые перестановки в администрации региона. Как сообщалось, кадровые изменения начались после пожара в торговом центре "Зимняя вишня", где погибли 60 человек. 1 апреля ушел в отставку Аман Тулеев, возглавлявший регион с 1997 года, в этот же день врио губернатора был назначен Сергей Цивилев.

16 апреля он отправил в отставку коллегию администрации региона и уволил четырех вице-губернаторов, курировавших здравоохранение, сельское хозяйство, ЖКХ и взаимодействие с правоохранительными органами. Все остальные заместители с 16 апреля стали исполняющими обязанности до формирования нового состава коллегии областной администрации.

Позже были назначены и.о. замгубернатора по агропромышленном комплексу, ЖКХ, а также введена новая должность замгубернатора по взаимодействию с органами местного самоуправления, исполняющим обязанности заместителя по данному направлению стал Алексей Синицын, экс-спикер совета народных депутатов региона.

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Цивилев, Сергей Евгеньевич
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