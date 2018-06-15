В Омской области горит молочная ферма на площади 300 кв. метров

ОМСК, 15 июня. /ТАСС/. Пожарные ликвидируют пожар на молочной ферме в селе Красная Горка Омской области. Как сообщили ТАСС в региональном ГУ МЧС, площадь возгорания составляет 300 кв. метров, пожару присвоен повышенный уровень сложности.

"В 12:45 (9:45 мск) от очевидца поступило сообщение о пожаре на молочной ферме в селе Красная горка. Пожару присвоен повышенный, второй номер. В его ликвидации задействовано 26 человек и 6 единиц техники", - уточнили в МЧС.

На момент прибытия первого подразделения ферма горит открытым пламенем, площадь пожара составляет около 300 кв. метров. О жертвах и пострадавших не сообщается.