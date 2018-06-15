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"Фармасинтез" приступил к строительству завода фармасубстанций в Усолье-Сибирском

Сибирь
15 июня, 11:25 UTC+3 ИРКУТСК ИРКУТСК 15, июня. /ТАСС

В компании планируют запустить производство к 2021 году

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ИРКУТСК, 15 июня. /ТАСС/. Крупнейший в России производитель противотуберкулезных и антиретровирусных препаратов "Фармасинтез"приступил к строительству завода по производству активных фармсубстанций на промплощадке моногорода Усолье-Сибирское, сообщила в пятницу пресс-служба правительства Иркутской области.

"Сегодня в Усолье-Сибирском на месте строительства завода по производству активных фармацевтических субстанций, готовых лекарственных средств "Фармасинтез-Хеми" (дочерняя структура "Фармасинтеза" - прим. ТАСС) прошла торжественная церемония забивания первого колышка", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в Усолье-Сибирском запланировано строительство нескольких заводов (по производству активных фармацевтических субстанций, готовых лекарственных средств, регенерации растворителей), которые объединятся в фармацевтический промышленный технопарк. В его состав будет входить научный центр (R&D) с несколькими лабораториями для реализации новых проектов по разработке и внедрению в производство оригинальных лекарственных средств, цеха опытного производства (Pilot Plants) для отработки технологий производства новых продуктов. Предварительный объем инвестиций - 10 млрд рублей, количество новых рабочих мест - 2 тысячи.

"Я очень надеюсь, что к 2021 году мы запустим производство, а к 2025 году по объему производства мы должны превосходить лучшие времена Советского Союза, когда в Усолье-Сибирском производили антибиотики фактически для пятой части земли", - приводят в пресс-службе слова президента "Фармасинтеза" Викрама Пунии.

Ранее сообщалось, что в ближайшие три года "Фармасинтез" инвестирует $200 млн, в том числе в производство фармсубстанций в Усоль-Сибирском.

Мощности "Фармасинтеза" сосредоточены в Иркутске, Братске, Уссурийске и Санкт-Петербурге. Компания производит более половины противотуберкулезных препаратов для России и более половины АРВ-препаратов для лечения ВИЧ-инфицированных, а также начала выпуск лекарств против онкологических заболеваний.

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