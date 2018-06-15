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В Туве построили дом почти за 50 млн руб. для переселенцев из аварийного жилья

Сибирь
15 июня, 11:55 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 15, июня. /ТАСС

В него переселят 78 человек из 21 аварийного многоквартирного дома

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МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Новый дом построен в столице Тувы - Кызыле, для переселения граждан из ветхого и аварийного жилья. Стоимость дома составила 47,4 млн рублей, сообщила пресс-служба правительства республики в пятницу.

"30 семей получили ключи от новых квартир в доме по улице Московская, 117 города Кызыла. Жилой объект построен программе переселения граждан из аварийных и ветхих домов. Стоимость объекта составила 47,4 млн. рублей. Из них средства Фонда ЖКХ - 34,9 млн. рублей и средства республиканского бюджета - 12,5 млн. рублей", - говорится в сообщении.

Строительство дома вела компания "Орион" за собственные средства, 95% затраченных средств строители получат после акта приемки жилых помещений, оставшиеся 5% от цены контракта компенсируют с момента регистрации перехода прав на жилые помещения в государственную собственность.

Общая площадь сданного объекта достигает почти 1000 кв. метров. Это 25 однокомнатных и 5 трехкомнатных квартир. В новый дом переселят 78 человек из 21 аварийного многоквартирного дома.

Ранее сообщалось, что власти Тувы намерены завершить программу переселения граждан из аварийного жилья к октябрю 2018 года.

В республике до сентября 2017 года признаны аварийными и подлежащими сносу 179 жилых домов общей площадью 68,9 тыс. квадратных метров. Общий объем финансирования республиканской адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на 2013-2017 годы составляет 2021,9 млн рублей, из них 1772,1 млн рублей выделены Фондом содействия реформированию ЖКХ, 249,8 млн рублей - из республиканского бюджета.

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