Японская "НЭДО" проводит предпроектные работы по мусоросжигательному заводу в Бурятии

УЛАН-УДЭ, 15 июня. /ТАСС/. Власти Бурятии и японская правительственная компания "НЭДО" вышли на завершающую стадию предпроектных исследований планируемого к строительству мусоросжигательного завода в Улан-Удэ. Об этом сообщили в пятницу пресс-службе республиканского кабмина.

"Республика Бурятия и "НЭДО" находятся на завершающей стадии предпроектных исследований и при утверждении финансирования перейдут на следующий этап в течение года", - сообщили в пресс-службе.

Делегация Бурятии во главе с руководителем республики Алексеем Цыденовым в эти дни находится в Японии. Как рассказал журналистам пресс-секретарь главы региона, члены правительства Бурятии посетили один из заводов по утилизации отходов в городе Ямагата. Предполагается, что на планируемом заводе в Улан-Удэ будет использоваться такая же, как там, технология компании MHIEC (Mitsubishi Heavy Industries Environmental & Chemical Engineering) - технология по газификации отходов в псевдожиженном слое и плавлению золы.

"На сегодняшний день эта технология является самой передовой в мире, она выполняет две функции: сокращения объемов отходов и минимизации количества хвостов, которые направляеются на окончательное захоронение наиболее экологичным способом: зольный остаток плавится при очень высокой температуре, - пояснили в пресс-службе. - Кроме того, предусмотрена трехступенчатая система очистки от вредных выбросов в атмосферный воздух. Она соответствует российским стандартам".

По словам главы Бурятии, необходимость в таком заводе "очень высокая". Объект позволит решить вопросы утилизации отходов в стоящем на берегу главного притока Байкала реки Селенга Улан-Удэ и ближайших к нему Иволгинском и Заиграевском районах. Как сообщалось ранее, ориентировочная стоимость проекта - 7 млрд рублей, около 30% этой суммы готова инвестировать японская сторона.

Впервые о планах по строительству в Бурятии завода по японским технологиям стало известно в 2015 году, когда было подписано соглашение между правительством республики и компанией Mitsubishi Heavy Industries Environmental & Chemical Engineering. В 2016 году предварительная договоренность была достигнута с NEDO. В марте 2017 года делегация NEDO посетила Бурятию, японской стороне тогда была представлена схема реализации проекта, разработанная при участии ООО "ВТБ Экология". По информации Минприроды Бурятии, будущий завод предусмотрен в разработанной в регионе территориальной схеме обращения с отходами: под объект уже выделен земельный участок в 5 га в промышленной зоне в юго- западной части столицы республики.