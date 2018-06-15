Гособвинение попросило 10 лет тюрьмы для экс-директора банка-банкрота в Новокузнецке

КЕМЕРОВО, 15 июня. /ТАСС/. Гособвинение требует назначить наказание в виде 10 лет лишения свободы бывшему директору лишенного лицензии и признанного банкротом Новокузнецкого муниципального банка (НМБ) Александру Павлову, обвиняемому в злоупотреблениях полномочиями и растрате на 4,3 млрд рублей, сообщили в пресс-службе прокуратуры Кемеровской области в пятницу.

В Центральном районном суде Новокузнецка, где рассматривает дело, начались прения сторон. "Государственный обвинитель… предложил признать подсудимого виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 201 УК РФ и ч. 4 ст. 160 УК РФ (злоупотребление полномочиями и растрата с использованием служебного положения, в особо крупном размере) и назначить наказание в виде 10 лет лишения свободы в колонии общего режима, два года лишения права заниматься деятельностью по управлению организациями и штраф в размере 800 тыс. рублей", - сказали в пресс-службе.

Что касается исков по возмещению ущерба, то гособвинитель предложил передать их на рассмотрение в порядке гражданского судопроизводства. Прения продолжатся 16 июля, планируется выступление защиты обвиняемого.

Как сообщалось ранее, на заседании суда в мае Павлов полностью признал вину в растрате и частично - в злоупотреблениях полномочиями.

По версии следствия, директор банка составил и подписал протоколы собрания совета директоров банка об обеспечении выполнения "Южкузбасстроем" (собственник банка, совладельцем которого выступал Сергей Павлов, отец директора банка - прим.ТАСС) обязательств перед кредитными организациями. После того, как компания их не исполнила, со счетов банка списали более 3,2 млрд рублей. Также по указанию Павлова НМБ незаконно перевел на счета аффилированных лиц 1,1 млрд рублей - деньги клиентов банка.

Центробанк 9 января 2014 года отозвал лицензию у НМБ, вовлеченного владельцами в кредитование их собственного бизнеса. Новокузнецкий банк признали банкротом в феврале 2014 года. Его владельца - строительную компанию "Южкузбасстрой" - также признали несостоятельным. Арбитражный суд в рамках дела о банкротстве НМБ также рассматривает иск Агентства по страхованию вкладов о взыскании 4,5 млрд рублей убытков с Александра и Сергея Павловых, последний из которых находился в розыске.