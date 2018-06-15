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Замминистра Иркутской области отправили под домашний арест после вырубки леса в заказнике

Сибирь
15 июня, 14:53 UTC+3 ИРКУТСК ИРКУТСК 15, июня. /ТАСС

Чиновника подозревают в превышении должностных полномочий

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ИРКУТСК, 15 июня. /ТАСС/. Заместитель министра лесного комплекса Иркутской области помещен под домашний арест по уголовному делу о незаконной вырубке деревьев в природном заказнике "Туколонь", сообщила в пятницу пресс-служба Кировского районного суда Иркутска.

Отмечается, что чиновника подозревают в превышении должностных полномочий.

"15 июня Кировским районным судом Иркутска вынесено постановление об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста сроком на 1 месяц 29 суток, то есть по 10 августа 2018 года, в отношении заместителя министра Министерства лесного комплекса Иркутской области", - говорится в сообщении.

По данным сайта Минлеса Иркутской области, должности замглавы министерства занимают Алексей Ступин, Валентин Широков и Светлана Литвинова. Кто именно попал в число подозреваемых по уголовному делу, в пресс-службе следственного управления СК РФ по региону ТАСС не уточнили, сославшись на интересы следствия.

Ранее СУ СК сообщило, что в сентябре 2017 года сотрудники Рослесозащиты обследовали лесные участки заказника "Тукулонь", в результате были "необоснованно назначены санитарно-оздоровительные мероприятия в виде сплошных санитарных рубок". Вырубка была согласована чиновниками региональной службы по охране и использованию животного мира, которые сейчас занимают руководящие должности в министерстве лесного комплекса региона, отмечали в ведомстве.

По оценке следствия, в результате лесному фонду был нанесен ущерб на 880 млн рублей. Уголовное дело расследуется по статьям "Незаконная рубка лесных насаждений, совершенная в особо крупном размере с использованием служебного положения" и "Превышение должностных полномочий, совершенные с причинением тяжких последствий". В числе подозреваемых - чиновники регионального министерства, а также лесники и сотрудники Рослесозащиты.

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