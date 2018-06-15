Экспедиция "Байкал - Аляска" завершила сборку судна на Камчатке и готовится к старту

МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Историко-географическая экспедиция "Байкал - Аляска" по следам сибирских купцов, сделавшая в августе прошлого года остановку на Камчатке, завершила сборку катамарана "Искатель". Надувное судно под парусом агентства ТАСС выйдет в море из Петропавловска-Камчатского 17 июня, сообщил в пятницу ТАСС руководитель экспедиции Анатолий Казакевич.

Команда "Байкал - Аляски" впервые за 150 лет проходит путь сибирских купцов, основавших первые русские поселения в Северной Америке. Изначально предполагалось, что весь маршрут протяженностью более 11 тыс. км может быть пройден за один летний сезон. Однако в Охотском море путешественники на надувном парусном катамаране оказались задержаны продолжительным циклоном, после чего приняли решение перенести переход через океан на 2018 год.

"Сегодня мы завершили сборку судна, продолжавшуюся на протяжении двух недель. Ее финальным этапом стала установка новой, усовершенствованной мачты, доставленной на Камчатку из Новосибирска", - сказал Казакевич, отметив, что помощь команде в сборке судна со стороны местных жителей.

"Работа была очень трудоемкая, сборка велась практически в 24-часовом режиме", - уточнил он.

По словам капитана, сейчас судно, усовершенствованное после экспедиции 2017 года, спущено на воду и полностью готово к старту, назначенному на 11:00 местного времени 17 июня. Вместе с волонтерами экипажу из четырех человек предстоит провести тщательную проверку всего снаряжения, а также запастись топливом на предстоящее путешествие.

Этапы экспедиции

Экспедиция 2018 года будет проходить в четыре этапа. Предполагается, что за 25 дней ее участники пройдут 2,2 тыс. км до Анадыря. Второй этап назначен на 12 июля, за две недели экипаж рассчитывает пересечь Берингов пролив и добраться от Анадыря до города Ном на Аляске (1,3 тыс. км). Затем 1,4 тыс. км "Искатель" пройдет до Датч-Харбора. А на финальном, четвертом этапе, мореплавателей ждут Алеутские острова, остров Кадьяк, финиширует экспедиция в Анкоридже.

В прошлом году участники экспедиции прошли более 7 тыс. км от Иркутска до Петропавловска-Камчатского, преодолев озеро Байкал, реки Лена, Алдан и Мая, Охотское море, а также два водораздельных хребта - в Иркутской области и на Дальнем Востоке.

Экспедиция "Байкал - Аляска", начатая в год 150-летия продажи Русской Америки, получила поддержку РГО, Минвостокразвития и МЧС России. Генеральным информационным партером проекта является агентство ТАСС. Логотипом агентства оформлен один из парусов экспедиционного судна.