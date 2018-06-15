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В Кузбассе окажут поддержку детям, отец которых застрелил их мать

Сибирь
15 июня, 17:07 UTC+3 КЕМЕРОВО

Врио губернатора Сергей Цивилев поручил мэру Новокузнецка обеспечить психологическую, реабилитационную и материальную помощь

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КЕМЕРОВО, 15 июня. /ТАСС. Врио губернатора Кемеровской области Сергей Цивилев распорядился оказать поддержку детям из новокузнецкой семьи, отец которых застрелил их мать, после чего покончил жизнь самоубийством.

"Все обстоятельства выясняют следственные органы, а наша задача - позаботиться о чувствах и судьбе членов семьи. У погибших остались пять детей (ранее со ссылкой на источник в экстренных службах региона, сообщалось, что всего у погибших четыре ребенка), из них трое несовершеннолетних. Поручил мэру Новокузнецка Сергею Кузнецову обеспечить психологическую, реабилитационную и материальную поддержку. Органы соцзащиты и опеки уже ведут работу, старшая сестра готова взять опеку над сиротами, и мы окажем ей всю необходимую помощь", - написал врио губернатора на своей странице в соцсети "Вконтакте" в пятницу.

Инцидент со стрельбой произошел в пятницу в Новокузнецке на ул. Павловского в доме № 7, на первом этаже которого находятся офисные помещения. По предварительным данным, мужчина 1972 года рождения после ссоры с бывшей женой пришел к месту ее работы и выстрелил в нее, затем покончил жизнь самоубийством. В СУ СК по Кемеровской области возбудили по факту происшествия уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ ("Убийство").

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Персоны
Цивилев, Сергей Евгеньевич
Темы
Кемеровская область
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