Администрация Кузбасса опубликовала уточненные доходы врио губернатора Цивилева

КЕМЕРОВО, 18 июня. /ТАСС/. Доходы врио губернатора Кемеровской области Сергея Цивилева с 1 января 2017 года по 31 марта 2018 года составили, по уточненной информации, более 846 тыс. рублей. Об этом сообщается в обновленной декларации о доходах Цивилева, опубликованной на официальном сайте администрации региона.

В апреле декларация врио губернатора была размещена с нулевыми доходами, в собственности Цивилева значилось только транспортное средство SPIDER (трехколесный мотоцикл повышенной проходимости). Тогда в пресс-службе обладминистрации пояснили, что произошел технический сбой, информацию в декларации актуализируют и уточнят.

"Декларированный годовой доход - 846004,20 [рублей]", - говорится в обновленной декларации. Также в документе уточняется, что в пользовании Цивилева находится гостиница площадью 17,6 кв. метра и квартира площадью 98,9 кв. метра.

Незначительно уточнен в декларации и доход супруги врио губернатора. Он составляет 12 млн 252 тыс. рублей, тогда как в апреле была указана сумма в 12 млн 171 тыс. рублей.

Находящееся у нее в собственности имущество не изменилось. Она владеет двумя земельными участками площадью 37 кв. метров и 1,7 тыс. кв. метра, 3 квартирами площадью 98,9, 98,2 и 72,2 кв. м. В ее собственности 3 иномарки, снегоход и 3 машиноместа. Все имущество супругов находится в России.

У несовершеннолетнего ребенка Цивилева собственности нет, однако в его пользовании находится квартира площадью 98,9 кв. метра.

О назначении врио губернатора

Сергей Цивилев был назначен врио губернатора Кемеровской области 1 апреля 2018 года после того, как ушел в отставку Аман Тулеев, возглавлявший Кузбасс с 1997 года. Это произошло после крупного пожара в торговом центре "Зимняя вишня", унесшего жизни 60 человек.

До назначения Цивилев работал в администрации Кузбасса с марта 2018 года, он занимал должность вице-губернатора по промышленности, транспорту и потребительскому рынку. Ранее Цивилев был совладельцем и генеральным директором угольной компании "Колмар". После своего перехода на работу в администрацию области он сообщил журналистам в Кемерове, что подарил все свои 70% акций компании супруге.