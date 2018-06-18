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Пять вагонов с углем сошли с рельсов в Иркутской области

Сибирь
18 июня, 11:10 UTC+3 ИРКУТСК ИРКУТСК 18, июня. /ТАСС

Пострадавших нет

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ИРКУТСК, 18 июня. /ТАСС/. Восстановительные работы ведутся на станции Тайшет в Иркутской области, где в понедельник произошел сход с рельсов пяти вагонов с углем, сообщила пресс-служба Восточно-Сибирской железной дороги (ВСЖД, филиал ОАО "РЖД").

"13:40 местного времени (08:40 мск) в границах сортировочной горки ст. Тайшет Восточно-Сибирской железной дороги при отправлении состава произошел сход пяти грузовых вагонов с углем", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, к задержке поездов дальнего следования и пригородного сообщения инцидент не привел. "Пострадавших нет, угрозы экологической катастрофы нет. На месте работает восстановительный поезд станции Тайшет", - уточнили на ВСЖД.

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