Пять вагонов с углем сошли с рельсов в Иркутской области

ИРКУТСК, 18 июня. /ТАСС/. Восстановительные работы ведутся на станции Тайшет в Иркутской области, где в понедельник произошел сход с рельсов пяти вагонов с углем, сообщила пресс-служба Восточно-Сибирской железной дороги (ВСЖД, филиал ОАО "РЖД").

"13:40 местного времени (08:40 мск) в границах сортировочной горки ст. Тайшет Восточно-Сибирской железной дороги при отправлении состава произошел сход пяти грузовых вагонов с углем", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, к задержке поездов дальнего следования и пригородного сообщения инцидент не привел. "Пострадавших нет, угрозы экологической катастрофы нет. На месте работает восстановительный поезд станции Тайшет", - уточнили на ВСЖД.