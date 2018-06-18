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Образовательный центр построят под Красноярском вместо аварийной школы

Сибирь
18 июня, 11:20 UTC+3 КРАСНОЯРСК КРАСНОЯРСК 18, июня. /ТАСС

Старое здание школы в селе Зеледеево закрыли в апреле по требованию прокуратуры

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КРАСНОЯРСК, 18 июня. /ТАСС/. Образовательный центр, разработанный специально для небольших поселений, построят к январю 2019 года в селе Зеледеево Емельяновского района Красноярского края вместо аварийной школы. Об этом в понедельник ТАСС сообщил заместитель председателя комитета по образованию, культуре и спорту регионального Заксобрания Виктор Кардашов.

"Для Зеледеево разработан специальный проект образовательного центра для малых поселений. Это детский сад и школа под одной крышей. При этом помещения детских групп и специально оборудованные классы химии и физики будут размещены в разных, изолированных друг от друга зонах. Ввод нового здания образовательного центра планируют к 1 января 2019 года", - сказал Кардашов.

Старое здание школы в Зеледеево, которое расположено в 100 километрах от Красноярска, было закрыто в апреле по требованию прокуратуры, так как находилось в аварийном состоянии. Возраст здания 90 лет. В школе учатся около 60 детей.

Ранее в министерстве образования края сообщили ТАСС, что строительство новой школы в Зеледеево планировалось на 2019 год. На это выделено около 142 млн рублей. После закрытия школы строительство началось досрочно. Для ускорения процесса было решено привлечь частного инвестора, который вложит в школу свои средства с последующим выкупом бюджетом.

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