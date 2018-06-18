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Аномальная жара ожидается в трех регионах Западной Сибири

Сибирь
18 июня, 12:36 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 18, июня. /ТАСС

В Алтайском крае, Республике Алтай и в Кемеровской области в ближайшие дни дневные температуры превысят 30 градусов

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© Руслан Шамуков/ТАСС

МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Синоптики прогнозируют аномально жаркую погоду в Алтайском крае, Республике Алтай и в Кемеровской области, где в ближайшие дни дневные температуры превысят 30 градусов, сообщили ТАСС в Управлении Западно-Сибирской Гидрометеослужбы в понедельник.

"Аномально жаркая погода ожидается по 22 июня в Алтайском крае, Республике Алтай и на юге Кемеровской области. Максимальные температуры ожидаются 30 градусов и выше", - сказал собеседник агентства.

Из-за жары в Алтайском крае объявлено штормовое предупреждение. Особые опасения вызывает юг региона. В ГУ МЧС по региону отметили, что из-за высокой температуры повышается пожароопасность не только в лесах и степях, но и в населенных пунктах. В этой связи муниципалитетам необходим усилить контроль за территориями и проводить разъяснительную работу с людьми.

Спасатели и врачи рекомендуют жителям этих регионов не находиться долго на солнце, так как возрастает риск тепловых ударов, носить светлую одежду и головной убор, выпивать 2-3 литра жидкости в сутки.

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