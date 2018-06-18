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Новосибирский аграрный университет лишился аккредитации по четырем направлениям

Сибирь
18 июня, 12:49 UTC+3 НОВОСИБИРСК НОВОСИБИРСК 18, июня. /ТАСС

Сообщается, что ограничения коснутся в том числе коснутся будущих юристов, таможенников и экономистов, которым вуз готов помочь в переводе в другие учебные заведения

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НОВОСИБИРСК, 18 июня. /ТАСС/. Новосибирский государственный аграрный университет (НГАУ) лишился государственной аккредитации по четырем непрофильным направлениям подготовки, ограничения в том числе коснутся будущих юристов, таможенников и экономистов. Как сообщается на сайте университета, вуз готов помочь этим студентам в переводе в другие учебные заведения.

"Вам будет предоставлено право на перевод в другое образовательное учреждение, осуществляющее образовательную деятельность по образовательным программам соответствующего уровня и направленности с сохранением условий обучения", - говорится в сообщении.

Аграрный университет временно лишен аккредитации по таким направлениям, как таможенное дело, правоохранительная деятельность, экономика и юриспруденция, при этом желающие продолжать учиться в НГАУ могут перевестись на другие факультеты. Как сообщил в понедельник ТАСС проректор по лицензированию, аккредитации и информационным технологиям вуза Игорь Наумкин, в 2019 году университет будет подавать документы на повторную аккредитацию.

"В соответствии с действующим законодательством <…> подавать документы можно через год с момента принятия решения. 13 июня Рособрнадзор принял решение, значит, 13 июня 2019 года мы имеем право подать заявление на повторную аккредитацию", - уточнил собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что Рособрнадзор в марте 2018 года отказал в государственной аккредитации Новосибирскому государственному техническому университету (НГТУ) по девяти направлениям подготовки студентов. В число направлений подготовки, по которым вуз лишился возможности выдавать дипломы государственного образца, входят юриспруденция, сервис и туризм, экономика и управление, связи с общественностью. Через год вуз также собирается подавать документы на переаккредитацию этих специальностей.

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