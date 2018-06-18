Сибирский завод стекла более чем в 30 раз увеличит выпуск облегченной бутылки

НОВОСИБИРСК, 18 июня. /ТАСС/. Крупнейшее в Сибири предприятие по выпуску стеклотары, новосибирская компания "Сибирское стекло", за пять лет с начала производства в 34 раза планирует увеличить объемы выпуска облегченных бутылок. Только в этом году предприятие за счет установки новой производственной линии увеличит объемы производства в 1,5 раза в сравнении с прошлым, сообщила пресс-служба РАТМ Холдинга, состав которого входит "Сибирское стекло".

"Если в 2014 году с конвейеров сошло 6 млн штук стеклотары, сделанной по технологии NNPB (технология, позволяющая снизить весь бутылки - прим. ТАСС), в 2015-м - 34 млн, в 2016-м - 57,6 млн, то в 2017-м - 133 млн. В 2018 году изготовят 205 млн единиц облегченной тары, которая пользуется повышенным спросом", - говорится в сообщении.

По словам Андрея Яковлева, генерального директора завода "Экран", в управлении которого находится "Сибирское стекло", облегченная бутылка в сравнении с бутылкой обычной прочности требует меньше сырья для производства. Весит она 280 грамм - на 20-25% меньше обычных бутылок. За четыре года с момента внедрения технологии завод увеличил выпуск таких бутылок более чем в 20 раз, и по итогам 2017 года они занимали более четверти в общем объеме производства предприятия, что обусловлено растущим спросом со стороны производителей алкогольных и безалкогольных напитков, добавил Яковлев.

Как рассказал ТАСС Павел Бобошик, председатель совета директоров АО "Завод "Экран", предприятие в ближайшее время планирует активнее использовать битое стекло в качестве сырья, доведя его в перспективе до европейского уровня. "В Европе доля стеклобоя колеблется от 40% до 90% (от общего количества сырья), у "Сибирского стекла" в настоящее время - только 20% <…> Задача на ближайшую перспективу - нарастить долю стеклобоя на 10%, но оптимальный вариант - приблизиться к европейскому уровню. Интересы бизнеса при этом совпадают с интересами общества, так как применение вторичного сырья улучшает качество стекла, кроме того, одна тонна стеклобоя замещает 1,2 тонны полезных ископаемых", - отметил Бобошик.

Ранее сообщалось, что завод "Экран" планирует в ближайшие два года увеличить производство стеклотары почти на 40%: если в 2017 году выпуск продукции составил 460 млн бутылок, то к 2019 году предприятие планирует довести объем производства стеклотары до 650 млн. Увеличить мощности предполагают за счет обновления производства, в частности, запланирована модернизация одной стекловаренной печи и монтаж дополнительной линии по производству стеклотары.

Завод "Экран" начал работу в 1954 году как предприятие электронной промышленности. После распада СССР на его площадях создан завод по производству стеклотары. Сегодня он является одним из крупнейших стекольных заводов России. География поставок - регионы России от Урала до Дальнего Востока, а также Киргизия, Казахстан и Монголия.