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Двух из пострадавших при ЧП в иркутском ТЦ детей выписали из больницы

Сибирь
18 июня, 13:01 UTC+3 ИРКУТСК ИРКУТСК 18, июня. /ТАСС

В ожоговом центре остаются еще четверо школьников

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ИРКУТСК, 18 июня. /ТАСС/. Два ребенка, получившие ожоги во время показа фокусов в торгово-развлекательном центре в Иркутске 1 июня, выписаны из больницы. Еще четверо пострадавших школьников остаются в ожоговом центре, сообщили в понедельник ТАСС в пресс-службе Министерства здравоохранения Иркутской области.

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© Кирилл Шипицин/ТАСС

В Иркутске взяли под домашний арест техдиректора центра "Гравитация", где пострадали дети

В Иркутске поместили под домашний арест организатора опытов, из-за которых пострадали дети

Четверо пострадавших в ТЦ в Иркутске остаются в состоянии средней степени тяжести

ЧП произошло в торгово-развлекательном центре (ТРЦ) "Комсомолл" в Иркутске, в научно-развлекательном центре "Гравитация". Во время демонстрации химических опытов произошел выброс газа, который загорелся. В результате сидевшие в первом ряду зрители, получили ожоги, за медицинской помощью обратились восемь детей в возрасте от 5 до 13 лет.

"Двое детей, находившихся на дневном стационаре, выписаны. В больнице остаются четверо, определенных на круглосуточный стационар. Их состояние оценивается врачами как удовлетворительное", - сказала сотрудница пресс-службы.

По ее словам, наиболее пострадавшему ребенку потребуется операция по кожной пластике. "Это операция проводится по медицинским показаниям для того, чтобы раны лучше заживали. Она будет проведена в ближайшие дни", - уточнила собеседница агентства.

Ранее сообщалось, что по факту ЧП возбуждено уголовное дело, обвиняемыми являются директор компании-организатора химических опытов в "Гравитации" Наталья Соболева и техдиректор фирмы Олег Соболев. Они помещены под домашний арест до 31 июля. Еще двое молодых людей 16 и 19 лет - экскурсоводы, непосредственно проводившие опыты, находятся под подпиской о невыезде.

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