Созданный в Сибири Васюганский заповедник объединили с заповедником "Кузнецкий Алатау"

ТОМСК, 18 июня. /ТАСС/. Минприроды приняло решение назначить управляющей компанией созданного в Год экологии Васюганского заповедника дирекцию заповедника "Кузнецкий Алатау", филиал этой УК разместится в Томске. Об этом ТАСС в понедельник рассказал заместитель губернатора Томской области Андрей Кнорр.

"Может, не все с этим согласны, но решение с Васюганским заповедником принято. Совместно с заповедником Кузнецкого Алатау мы будем вместе сохранять это уникальное природное явление, как Васюганский заповедник. Заниматься управлением заповедника будет руководство "Кузнецкого Алатау". Думаю, что структура должна быстро сформироваться и штат принят в течение этого года", - сказал заместитель губернатора.

По его словам, филиал УК, который будет непосредственно заниматься вопросами Васюганского заповедника, будет расположен в Томске. Поэтому ученые томских университетов, которые не первый год занимаются изучением Васюганских болот, получат всю необходимою организационную помощь.

Как пояснил агентству директор заповедника "Кузнецкий Алатау" Алексей Васильченко, предстоят очень большие организационные работы: подготовка землеустроительного дела, проведение межевания, установка межевых столбов по всей границе на 615 километров.

"И, соответственно мы должны уже налаживать охрану с сегодняшнего дня. То есть положение о заповеднике утверждено министерством, и там четко расписано, что государственная инспекция занимается природоохранными мероприятиями, а именно - соблюдением режима заповедника "Васюганский". А это значит, что хозяйственная деятельность запрещена, не будет там никакой охоты и рыбалки", - пояснил Васильченко.

О Васюганском заповеднике

В декабре 2017 года было подписано постановление о создании заповедника площадью 614,8 тыс. гектаров в Томской и Новосибирской областях, на территории Васюганского болота. Большие Васюганские болота площадью 5,3 млн гектаров находятся в Западной Сибири, на территории Томской, Омской и Новосибирской областей. Здесь обитают редкие и исчезающие виды растений и животных, занесенные в Красную книгу РФ и охраняемые международными договорами.

Это стратегическое хранилище пресной воды (400 кубических километров), также там содержится порядка 2% мировых запасов торфа. Болота являются природным охладителем климата, они изымают из атмосферы углерод - основу парниковых газов. Васюганские болота в 2007 году включены в предварительный список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО, и, как отмечали ранее в администрации Томской области, после создания заповедника болота окончательно войдут в список Всемирного наследия.