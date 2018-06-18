Суд в Кемерове 20 июня рассмотрит жалобу на арест фигуранта дела о пожаре в ТЦ Терентьева

КЕМЕРОВО, 18 июня. /ТАСС/. Кемеровский областной суд назначил на 20 июня рассмотрение апелляционной жалобы начальника отдела ГУ МЧС по региону Григория Терентьева, обвиняемого по делу о пожаре в торговом центре "Зимняя вишня", на решение Центрального районного суда об избрании ему меры пресечения в виде ареста до 25 июля. Об этом сообщается на сайте облсуда в понедельник.

"В Кемеровский областной суд поступили апелляционные жалобы Терентьева Г. Н. и его адвоката на постановление Центрального районного суда Кемерово от 28 мая 2018 года. Судебное заседание назначено на 20 июня 2018 года", - говорится в сообщении.

Терентьев был задержан вместе с бывшим начальником областного главка МЧС Александром Мамонтовым в конце мая. Суд по ходатайству следствия избрал им меру пресечения в виде ареста сроком до 25 июля, обвиняемые и их защита обжаловали это решение. 15 июня областной суд рассмотрел заявление Мамонтова и его адвоката, но оставил решение Центрального райсуда Кемерова без изменения.

Пожар в ТЦ "Зимняя вишня" произошел 25 марта 2018 года, погибли 60 человек. Расследуется уголовное дело, обвиняемыми по которому проходят десять человек, восемь из которых были задержаны и арестованы.

Также обжаловали продление ареста до 11 сентября начальник караула пожарно-спасательной части № 2 Сергей Генин и его адвокат. Дата рассмотрения апелляции пока не назначена. Решение о продлении срока содержания Генина под стражей было принято заочно, так как c 29 мая пожарный находится в исследовательском центре психиатрии и наркологии имени Сербского в Москве, где проходит комплексную психолого-психиатрическую экспертизу.