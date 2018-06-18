В Красноярском крае авиация совершила более 500 вылетов для обработки тайги от шелкопряда

КРАСНОЯРСК, 18 июня. /ТАСС/. Обработка тайги от сибирского шелкопряда завершена на севере Красноярского края, авиация совершила более 500 вылетов, сообщила в понедельник пресс-служба министерства лесного хозяйства региона.

"Специалисты завершили обработку с воздуха лесных участков, поврежденных сибирским шелкопрядом. В мероприятиях были задействованы более 110 человек и 19 единиц техники, в том числе 12 самолетов Ан-2, которые совершили 530 вылетов из Енисейска и Ярцево", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, с конца мая в регионе обработано 192 тыс. га тайги. "Уже в конце этой недели на обработанные участки выедут специалисты - лесопатологи, которые проведут контрольные обследования для того, чтобы определить эффективность проведения мероприятий, а также необходимость дальнейшей борьбы с вредителем", - цитирует пресс-служба министра лесного хозяйства края Димитрия Маслодудова.

Очаг распространения шелкопряда на севере Красноряского края был выявлен осенью 2015 года, тогда его площадь составляла несколько десятков тысяч гектаров. Ранее массовое размножение сибирского шелкопряда происходило в крае в 1950-х, 1970-х, 1994-96 годах, что приводило к полной гибели хвойных деревьев на месте вспышки. Сейчас общая площадь лесного фонда края превышает 160 млн гектаров.