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Фестиваль филармонических концертов под открытым небом стартовал в Новосибирске

Сибирь
18 июня, 16:11 UTC+3 НОВОСИБИРСК НОВОСИБИРСК 18, июня. /ТАСС

В этом году на ступенях Камерного зала филармонии пройдет шесть концертов, посвященных празднованию Дня города

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НОВОСИБИРСК, 18 июня. /ТАСС/. Двадцатый фестиваль филармонических концертов под открытым небом "На ступенях" стартовал в Новосибирске в понедельник. Как сообщили в пресс-службе Новосибирской филармонии, в этом году пройдет шесть концертов, посвященных празднованию Дня города.

"Шесть концертов, которые пройдут в самом центре города на ступенях Камерного зала филармонии, смогут посетить все желающие. В рамках недельного фестиваля публика сможет услышать фрагменты лучших программ, которые идут на сцене филармонии в течение сезона", - сказали организаторы.

Первым перед новосибирцами на 30-градусной жаре выступил Концертный духовой оркестр под управлением заслуженного артиста России Марка Абрамова. Музыканты открыли фестиваль "Гусарским маршем" Андрея Петрова из фильма "О бедном гусаре замолвите слово".

В течение ближайшей недели гости также смогут побывать на концерте вокального ансамбля Павла Шаромова, услышать выступления фольклорного ансамбля "Рождество", джаз- оркестра "Сибирский диксиленд" и ансамбля "Маркелловы голоса".

Завершится юбилейный фестиваль 24 июня в День города традиционным гала-концертом, в котором примут участие все коллективы, заявленные в программе фестиваля.

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