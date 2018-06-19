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В Кузбассе возобновила работу шахта, в которой произошло задымление

Сибирь
19 июня, 5:52 UTC+3 КЕМЕРОВО КЕМЕРОВО 19, июня. /ТАСС

Шахта "Ерунаковская-8" введена в эксплуатацию в феврале 2013 года

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КЕМЕРОВО, 19 июня. /ТАСС/. Шахта "Ерунаковская-8" в Кемеровской области, где в понедельник произошло задымление и были эвакуированы рабочие, возобновила работу. Об этом сообщили ТАСС во вторник в пресс-службе "Распадской угольной компании", в состав которой входит предприятие.

"Шахта возобновила работу", - сказал собеседник агентства.

Работа предприятия была приостановлена 18 июня после того, как произошло задымление в проходческом забое. По данным департамента угольной промышленности региона, на поверхность самостоятельно вышли 123 человека, пострадавших нет. На место выезжали горноспасатели, для выяснения обстоятельств произошедшего на шахте была создана специальная комиссия.

Кемеровская межрайонная прокуратура по надзору за исполнением законов в угледобывающей отрасли проводит проверку соблюдения правил техники безопасности и охраны труда.

Шахта "Ерунаковская-8" введена в эксплуатацию в феврале 2013 года.

"Распадская угольная компания" также осуществляет функции управляющей организации в отношении других угольных активов компании "Распадская" и объединенной угольной компании "Южкузбассуголь" (входят в состав "Евраза").

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