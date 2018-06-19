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Более 30 тыс. жителей Новосибирской области остались без света во время грозы

Сибирь
19 июня, 6:10 UTC+3 НОВОСИБИРСК НОВОСИБИРСК 19, июня. /ТАСС

На месте работают шесть аварийно-восстановительных бригад

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НОВОСИБИРСК, 19 июня. /ТАСС/. Электроснабжение двух районов Новосибирской области нарушено в ночь на вторник в результате грозы и сильного ветра. Без света остались более 30 тысяч человек, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону.

"Под отключение попали 48 населенных пунктов на территории Черепановского и Маслянинского районов, 5090 жилых домов с населением 30 тысяч 66 человек, также под отключение попали 19 скважин. Предполагаемая причина отключения - сработка автоматики на трансформаторных подстанциях 110кВ в результате прохождения грозового фронта", - говорится в сообщении.

Информация об отключении на линии электропередачи 110 кВ (подстанции "Легостаево", "Никоновская", "Маслянинская", "Огнево-заимская") поступила в 23:00 мск.

На месте работают шесть аварийно-восстановительных бригад западных электрических сетей, 20 человек, шесть единиц техники. Восстановить электроснабжение планируется в ближайшее время.

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