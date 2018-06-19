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Возгорание на предприятии "Группы Илим" в Братске ликвидировано

Сибирь
19 июня, 8:22 дата обновления: 19 июня, 8:44 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 19, июня. /ТАСС

Никто не пострадал, угрозы населению и экологии нет

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ТАСС, 19 июня. Пожар в Братске на одной из промышленных площадок предприятия "Группы "Илим", крупнейшего производителя целлюлозно-бумажной продукции, ликвидировано, сообщили ТАСС во вторник в мэрии города.

"В 12:30 (07:30 мск) пожарные провели пенную атаку, возгорание ликвидировано. Угрозы населению и экологии нет. Работа предприятия не приостановлена, оно работает в штатном режиме", - сообщили в мэрии.

По данным администрации Братска, на предприятии произошло возгорание маслоуловителя. "Экологических и техногенных последствий, а также угрозы жизни и здоровью для работников и жителей города нет. Для расследования причин произошедшего создана специальная комиссия", - сообщили в мэрии.

Ранее в ГУ МЧС по Иркутской области сообщили о крупном пожаре на одной из промышленных площадок "Группы Илим". По данным пресс-службы, к моменту приезда спасателей скипидар горел на большой площади. Погибших и пострадавших нет.

"Группа "Илим" - крупнейшая российская компания, занимающаяся производством целлюлозно-бумажной продукции. Общий годовой объем производства целлюлозно-бумажной продукции компании составляет более 3 миллионов тонн. В состав Группы "Илим" входят три крупнейших целлюлозно-бумажных комбината и два современных гофрозавода в Архангельской (г. Коряжма), Иркутской (г. Братск и г. Усть-Илимск), Ленинградской (г. Коммунар) и Московской (г. Дмитров) областях. На них выпускается 75% всей российской товарной целлюлозы, 20% картона и 10% всей российской бумаги, говорится на сайте "Группы "Илим". 

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