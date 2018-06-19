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Экс-глава Новосибирской области занял пост замгендиректора УК в холдинге "Металлсервис"

Сибирь
19 июня, 8:37 UTC+3 НОВОСИБИРСК НОВОСИБИРСК 19, июня. /ТАСС

Василий Юрченко возглавлял регион в 2010-2014 годах, в октябре 2017 года суд признал его виновным в превышении должностных полномочий и приговорил к трем годам заключения условно

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Бывший губернатор Новосибирской области Василий Юрченко

Бывший губернатор Новосибирской области Василий Юрченко

© Ростислав Нетисов/ТАСС

НОВОСИБИРСК, 19 июня. /ТАСС/. Бывший губернатор Новосибирской области Василий Юрченко стал заместителем генерального директора управляющей компании, которая входит в структуру предприятий "Металлсервис", одного из крупнейших металлотрейдеров в России. Как рассказал во вторник ТАСС сам Юрченко, он будет курировать развитие сибирских и дальневосточных компаний, входящих в "Металлсервис".

"Я отвечаю за развитие и работу предприятий "Металлсервис" в СФО и ДФО. <…> В Новосибирске это Металлургический завод им. Кузьмина и еще шесть организаций с разными задачами. У них всех единственный исполнительный орган - Управляющая компания (УК) "Регионбизнеспроект". Эта компания является УК и для других предприятий "Металлсервис" по стране. Я в ней занимаю пост заместителя генерального директора", - уточнил Юрченко.

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Юрченко в 2005-2010 годах занимал должность заместителя губернатора Новосибирской области, в 2010-2014 годах возглавлял регион. 17 марта 2014 года указом главы государства Владимира Путина был отрешен от должности руководителя Новосибирской области с формулировкой "в связи с утратой доверия" президента РФ. В октябре 2017 года суд признал Юрченко виновным в превышении должностных полномочий и приговорил его к трем годам заключения условно.

ОАО "Металлсервис" - крупнейший торгово-складской комплекс России по хранению и переработке металлопродукции, его основным видом деятельности является оптовая торговля металлом. Ежегодно компания продает более 2,5 млн тонн продукции, поставки налажены для 50 тыс. покупателей по всей России. Филиалы "Металлсервиса" сейчас работают почти в 20 городах страны.

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