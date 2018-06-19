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Нарушителей противопожарного режима в Бурятии оштрафовали на 3 млн рублей

Сибирь
19 июня, 11:15 UTC+3 УЛАН-УДЭ УЛАН-УДЭ 19, июня. /ТАСС

В республике за 2,5 месяца выявили почти 1,8 тыс. нарушений правил пожарной безопасности

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УЛАН-УДЭ, 19 июня. /ТАСС/. Правоохранительные органы Бурятии оштрафовали нарушителей действующего в регионе 2,5 месяца противопожарного режима почти на 3 млн рублей. Об этом сообщили журналистам во вторник в пресс-службе Республиканского агентства лесного хозяйства (РАЛХ).

"Всего сотрудниками РАЛХ, МЧС и МВД с начала пожароопасного сезона (с конца марта - прим. ТАСС) выявлено почти 1,8 тыс. нарушений правил пожарной безопасности, по всем случаям составляются административные протоколы. Сумма наложенных штрафов на сегодня - 2,9 млн рублей", - сообщили в ведомстве.

Ежедневно и особенно в выходные дни леса на территории республики патрулируют более 130 дежурных групп. "Только за последние выходные дни было выявлено 20 нарушителей правил пожарной безопасности в лесах", - отметили в пресс-службе. Граждане пребывают в лесу несмотря на запрет, установленные шлагбаумы на въездах в лесные массивы и таблички, предупреждающие о штрафах за нарушение действующего противопожарного режима.

Всего с начала пожароопасного сезона в Бурятии зарегистрировано 286 лесных пожаров, площадь, пройденная огнем, составляет 23,1 тыс. га. За аналогичный период прошлого года было зарегистрировано 334 лесных пожара на площади 194,8 тыс. га. В РАЛХ добавили, что в этом году "девять из десяти лесных пожаров в Бурятии тушатся в первые сутки после их возникновения".

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