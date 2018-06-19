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Концепцию новосибирского синхротрона СКИФ подготовят к сентябрю 2018 года

Сибирь
19 июня, 11:37 UTC+3 НОВОСИБИРСК НОВОСИБИРСК 19, июня. /ТАСС

Строительство планируется начать в 2020 году

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НОВОСИБИРСК, 19 июня. /ТАСС/. Концепция синхротрона СКИФ, создание которого в Новосибирске поддержал президент РФ Владимир Путин, должна быть представлена министерствам РФ в сентябре 2018 года, чтобы расходы на его проектирование были учтены в бюджете, сообщил во вторник журналистам руководитель координационного совета проекта СКИФ, директор Института катализа Сибирского отделения РАН Валерий Бухтияров. Строительство должно начаться в 2020 году.

"Бюджетный процесс происходит осенью - мы в сентябре должны подать все свои соображения в соответствующие комитеты и министерства, в том числе в Министерство финансов, это должно быть согласовано. В 2018 года [должна быть сделана] проработка этого проекта и концепт-дизайн, мы должны попасть в смету 2019 года. Строительство начнется в 2020 году", - сказал Бухтияров.

В 2019-2020 годах синхротрон будет проектироваться, завершить первую очередь проекта - непосредственно строительство - планируется к 2023 году. Ранее, на начальном этапе разработки рабочего графика, сообщалось, что СКИФ начнут строить в 2019 году.

Источник синхротронного излучения на базе Института ядерной физики Сибирского отделения РАН в Новосибирске станет частью национального мегапроекта ИССИ-4 в Курчатовском институте. Синхротронное излучение применяется во многих научных областях: от исследования структуры материалов до терапии раковых клеток и изучения новых фармацевтических препаратов.

Решение о строительстве синхротрона поддержал в феврале 2018 года на совете по науке и образованию президент России Владимир Путин. Проект оценивается в 40 миллиардов рублей: 30 миллиардов будет стоить сам источник, 10 млрд - создание пользовательских станций.

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