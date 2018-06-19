Почти 54 тыс. жителей Новосибирской области остаются без света из-за грозы

НОВОСИБИРСК, 19 июня. /ТАСС/. Часть жителей трех районов Новосибирской области остаются без электроснабжения в связи с массовыми аварийными отключениями в электрических сетях в ночь с понедельника на вторник во время сильного ветра и грозы. Как сообщили во вторник в Минэнерго РФ, без света - порядка 53,9 тыс. жителей региона.

"Без электроснабжения остаются бытовые потребители в 55 населенных пунктах Черепановского, Маслянинского и Искитимского районов (около 53,9 тыс. человек). Мощность отключенных потребителей - 14,4 МВт", - говорится в сообщении.

При этом электроснабжение части потребителей уже восстановлено: под отключение ранее попали дома около 60 тыс. человек, мощность отключенных потребителей составляла 16,9 МВт.

По данным министерства, на местах проводятся аварийно-восстановительные работы, координация мероприятий осуществляется штабом по обеспечению безопасности электроснабжения Новосибирской области. К аварийно- восстановительным работам привлечено 16 бригад в составе 36 человек и 16 единиц специальной техники.