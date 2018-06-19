Ваш регион:
ЧМ-2018 по футболу
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 20.06:
$ 64.07
€ 74.18
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Почти 54 тыс. жителей Новосибирской области остаются без света из-за грозы

Сибирь
19 июня, 11:47 UTC+3 НОВОСИБИРСК НОВОСИБИРСК 19, июня. /ТАСС

Сообщается, что ранее под отключение попали дома около 60 тыс. человек

Поделиться
Материал из 1 страницы

НОВОСИБИРСК, 19 июня. /ТАСС/. Часть жителей трех районов Новосибирской области остаются без электроснабжения в связи с массовыми аварийными отключениями в электрических сетях в ночь с понедельника на вторник во время сильного ветра и грозы. Как сообщили во вторник в Минэнерго РФ, без света - порядка 53,9 тыс. жителей региона.

"Без электроснабжения остаются бытовые потребители в 55 населенных пунктах Черепановского, Маслянинского и Искитимского районов (около 53,9 тыс. человек). Мощность отключенных потребителей - 14,4 МВт", - говорится в сообщении.

При этом электроснабжение части потребителей уже восстановлено: под отключение ранее попали дома около 60 тыс. человек, мощность отключенных потребителей составляла 16,9 МВт.

По данным министерства, на местах проводятся аварийно-восстановительные работы, координация мероприятий осуществляется штабом по обеспечению безопасности электроснабжения Новосибирской области. К аварийно- восстановительным работам привлечено 16 бригад в составе 36 человек и 16 единиц специальной техники.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Новосибирская область
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Инфографика
Чем заняться на праздниках в Новосибирске
Зимние курорты Сибири
Спортивный комплекс «Аист» в Свердловской области
Как выросли цены в Новосибирской области
События 2018
Чего ждать в июне
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Захарова заявила, что Запад обманул Россию
2
СМИ: в США застрелили рэпера XXXTentacion
3
Минтруд: повышение пенсий на 1000 рублей с 2019 года будет проходить с помощью индексации
4
Канье Уэст рассказал о влиянии на него убитого XXXTentacion
5
Митрохин сообщил о своем задержании во время пикета у Госдумы
6
Посольство РФ: у США нет морального права обвинять Россию и требовать кого-то освободить
7
Что будет с наследием Джонни Холлидея
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
источников много
ГЛАВНЫЙ ОДИН
Читайте ТАСС в Яндекс.Новости