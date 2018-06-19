Ваш регион:
ЧМ-2018 по футболу
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 20.06:
$ 64.07
€ 74.18
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Минсельхоз РФ не потребует возврата субсидий у сибирских аграриев, проваливших посевную

Сибирь
19 июня, 13:22 UTC+3 ОМСК ОМСК 19, июня. /ТАСС

Введение режима ЧС в регионах позволяет корректировать взятые ранее обязательства, пояснил первый заместитель министра сельского хозяйства РФ Джамбулат Хатуов

Поделиться
Материал из 1 страницы
© Юрий Смитюк/ТАСС

ОМСК, 19 июня. /ТАСС/. Министерство сельского хозяйства РФ не будет требовать возврата уже предоставленных мер господдержки от аграриев ряда регионов Западной Сибири, затянувших в этом году посевную кампанию из-за аномально холодной и дождливой весны. Об этом заявил во вторник в Омске первый заместитель министра сельского хозяйства РФ Джамбулат Хатуов.

"Есть постановление правительства РФ № 999 ("О формировании, предоставлении и распределении субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов РФ" - прим. ТАСС), оно дисциплинирует нас в плане освоения средств, в плане ответственности за те дефективные показатели, которые мы берем друг перед другом. В вашей ситуации введение режима ЧС позволяет корректировать взятые ранее обязательства, и меры господдержки, которые вы получили, они, безусловно, останутся в регионе", - заявил Хатуов омским аграриям на региональном совещании "Подведение итогов весенних полевых работ, подготовка к проведению уборочных работ в 2018 году".

Режим ЧС из-за угрозы срыва посевной кампании ранее был введен в основных аграрных регионах Западной Сибири - в Алтайском крае, Омской и Новосибирской областях. Хатуов уточнил ТАСС, что требование о возврате средств, полученных в рамках господдержки, не коснется всех этих регионов. При этом замминистра отметил, что в настоящий момент говорить о том, что в Сибири будет плохой урожай, рано. "У нас были проблемы с посевной, но впереди период созревания урожая и уборочная кампания - будет видно по осени", - считает Хатуов.

Глава Центра научного обеспечения АПК Омской области, зампредседателя объединенного научного Совета по земледелию и агрохимии сибирского отделения Россельхозакадемии Иван Храмцов отметил, что весной этого года в Омской области сложились аномальные природные условия. "Как правило, май у нас сухой и ветреный, необходимы влагосберегающие мероприятия. Но в этом году все было совсем наоборот. В Омской области выпало две, а где-то и три нормы осадков, средняя температура оказалась ниже нормы на четыре градуса. В результате посевная проводилась в сжатые сроки, вегетационный период будет коротким", - рассказал Храмцов.

Он отметил, что сейчас у растений идет задержка в вегетации и в созревании, но есть технологии, которые позволяют ускорить этот процесс. "Не удалось также провести нормальную борьбу с сорняками и вредителями, на это надо обратить внимание. И надо понимать, что хлеб будет более засоренный [семенами сорняков], чем обычно", - подытожил эксперт.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Омская область Алтайский край Новосибирская область
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Инфографика
Чем заняться на праздниках в Новосибирске
Зимние курорты Сибири
Спортивный комплекс «Аист» в Свердловской области
Как выросли цены в Новосибирской области
События 2018
Чего ждать в июне
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Госдума одобрила повышение госпошлины за выдачу загранпаспорта до 5 тыс. рублей
2
Несколько полицейских пострадали в потасовках в ходе протестов около здания Рады
3
Захарова заявила, что Запад обманул Россию
4
СМИ: в США застрелили рэпера XXXTentacion
5
Минтруд: повышение пенсий на 1000 рублей с 2019 года будет проходить с помощью индексации
6
Посольство РФ: у США нет морального права обвинять Россию и требовать кого-то освободить
7
Жителей Москвы из-за непогоды призвали пересесть на общественный транспорт
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
источников много
ГЛАВНЫЙ ОДИН
Читайте ТАСС в Яндекс.Новости