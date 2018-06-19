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Проект новой ледовой арены в Новосибирске планируют подготовить к ноябрю

Сибирь
19 июня, 13:44 UTC+3 НОВОСИБИРСК НОВОСИБИРСК 19, июня. /ТАСС

По словам врио губернатора Андрея Травникова, исполнитель уже отобран через конкурс, стоимость контракта составляет 89 млн рублей

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НОВОСИБИРСК, 19 июня. /ТАСС/. Проектно-сметная документация для строительства ледовой арены к молодежному чемпионату мира по хоккею 2023 года, который пройдет в Новосибирске, должна быть готова к ноябрю 2018 года. Об этом сообщил журналистам во вторник врио губернатора региона Андрей Травников.

"Заключен контракт на разработку проектно-сметной документации. <…> Мы должны завершить разработку проекта в ноябре 2018 года. После этого у нас будет определена сметная стоимость, появятся дальнейшие основания для обсуждения софинансирования строительства объекта из федерального бюджета", - сказал врио губернатора.

Травников также уточнил, что исполнитель уже отобран через конкурс, стоимость контракта составляет 89 млн рублей.

Ранее сообщалось, что Международная федерация хоккея утвердила решение о проведении молодежного чемпионата мира 2023 года в Новосибирске. Матчи турнира будут проходить на новой хоккейной арене, на строительство которой вместе с прилегающей к ней инфраструктурой потребуется около 10 млрд рублей: половина пойдет на саму спортивную площадку, остальная часть - на станцию метро "Спортивная", обустройство набережной и прилегающей территории.

Врио губернатора Новосибирской области Андрей Травников заявлял, что новый стадион будет рассчитан на 10 тыс. зрителей и должен быть готов к середине 2022 года. Чтобы успеть к чемпионату, регион принял решение начать строительство арены за счет областного бюджета, но рассчитывает найти инвестора, чтобы хотя бы частично компенсировать затраты.

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