Ваш регион:
ЧМ-2018 по футболу
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 20.06:
$ 64.07
€ 74.18
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

В Улан-Удэ из-за аварийного состояния снесут школу, где учатся более 1 тыс. детей

Сибирь
19 июня, 13:57 UTC+3 УЛАН-УДЭ УЛАН-УДЭ 19, июня. /ТАСС

Решается вопрос, будет школа распущена или сохранится как юрлицо

Поделиться
Материал из 1 страницы

УЛАН-УДЭ, 19 июня. /ТАСС/. Школа номер 40 в Улан-Удэ, где учатся более 1 тыс. детей, признана аварийной, ее снесут. Об этом сообщили журналистам во вторник в Комитете по образованию городской администрации.

"По результатам экспертного заключения здание этого образовательного учреждения признано аварийным. Сейчас решается вопрос, будет школа распущена или сохранится как юрлицо - в таком случае и дети, и педагоги будут перераспределены в другие соседние школы", - сообщили в комитете.

Между тем родители учеников требуют, чтобы классы если и переводились в другие школы, то полным составом. В мэрии пообещали, что до конца недели будет принято "оптимальное решение".

Бурятия - один из регионов, где в нескольких средних образовательных учреждениях сохраняется трехсменное обучение: более 1 тыс. детей учатся в третью смену. Причина - нехватка школ и миграционный прирост за счет сельских жителей, переезжающих в столицу республики.

В Улан-Удэ в три смены работают четыре школы, сообщила председатель Комитета по образованию Ульяна Афанасьева. "Ежегодно к нам прибывает около 3 тыс. детей по всем параллелям. То есть в городе ежегодно нужно строить две большие школы", - отметила Афанасьева. Переуплотнение создает и то, что в городские школы ездят учиться дети с ближних Иволгинского, Тарбагатайского и Заиграевского районов.

В ближайшее время в Улан-Удэ начнется строительство трех школ - пристроя к переуплотненной 33-й гимназии в Советском районе. Также в Октябрьском районе будет построено здание рядом со школой номер 25 на 250 мест. "Кроме того, это будет новая школа по улице Автотранспортная на 1,26 тыс. мест в районе Левобережья", - добавила Афанасьева.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Бурятия
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Инфографика
Чем заняться на праздниках в Новосибирске
Зимние курорты Сибири
Спортивный комплекс «Аист» в Свердловской области
Как выросли цены в Новосибирской области
События 2018
Чего ждать в июне
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
МВД намерено упростить процедуру получения российского гражданства
2
Суд Украины разрешил капитану российского судна "Норд" выехать в Крым
3
Госдума одобрила повышение госпошлины за выдачу загранпаспорта до 5 тыс. рублей
4
Комитет СФ не поддержал законопроект, приравнивающий доходы депутатов к средним по РФ
5
Захарова заявила, что Запад обманул Россию
6
Песков: Сенцов должен самостоятельно инициировать решение вопроса о помиловании
7
Минтруд: повышение пенсий на 1000 рублей с 2019 года будет проходить с помощью индексации
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
источников много
ГЛАВНЫЙ ОДИН
Читайте ТАСС в Яндекс.Новости