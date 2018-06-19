В Улан-Удэ из-за аварийного состояния снесут школу, где учатся более 1 тыс. детей

УЛАН-УДЭ, 19 июня. /ТАСС/. Школа номер 40 в Улан-Удэ, где учатся более 1 тыс. детей, признана аварийной, ее снесут. Об этом сообщили журналистам во вторник в Комитете по образованию городской администрации.

"По результатам экспертного заключения здание этого образовательного учреждения признано аварийным. Сейчас решается вопрос, будет школа распущена или сохранится как юрлицо - в таком случае и дети, и педагоги будут перераспределены в другие соседние школы", - сообщили в комитете.

Между тем родители учеников требуют, чтобы классы если и переводились в другие школы, то полным составом. В мэрии пообещали, что до конца недели будет принято "оптимальное решение".

Бурятия - один из регионов, где в нескольких средних образовательных учреждениях сохраняется трехсменное обучение: более 1 тыс. детей учатся в третью смену. Причина - нехватка школ и миграционный прирост за счет сельских жителей, переезжающих в столицу республики.

В Улан-Удэ в три смены работают четыре школы, сообщила председатель Комитета по образованию Ульяна Афанасьева. "Ежегодно к нам прибывает около 3 тыс. детей по всем параллелям. То есть в городе ежегодно нужно строить две большие школы", - отметила Афанасьева. Переуплотнение создает и то, что в городские школы ездят учиться дети с ближних Иволгинского, Тарбагатайского и Заиграевского районов.

В ближайшее время в Улан-Удэ начнется строительство трех школ - пристроя к переуплотненной 33-й гимназии в Советском районе. Также в Октябрьском районе будет построено здание рядом со школой номер 25 на 250 мест. "Кроме того, это будет новая школа по улице Автотранспортная на 1,26 тыс. мест в районе Левобережья", - добавила Афанасьева.